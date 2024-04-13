小野接文化部 陳菊人馬劉世芳、鄭英耀掌內政、教育部

第二波內閣人事12日揭曉，準行政院長卓榮泰（中）公布5位部會首長，包括內政部長劉世芳（右三）、交通部長李孟諺（左二）、法務部長鄭銘謙（右二）、教育部長鄭英耀（左一）和文化部長小野（右一）。(記者潘俊宏／攝影)

新政府第二波內閣人事昨天揭曉，準行政院長卓榮泰昨公布五部會首長，包括內政部 長劉世芳、交通部長李孟諺、法務部長鄭銘謙、教育部長鄭英耀和文化部長李遠（小野）。總統當選人賴清德 在臉書表示，他衷心期望未來五位新任部長，能秉持誠意溝通、人民優先的核心思想，且在溝通的過程誠懇而積極，以信心、用心、戒慎，面對國際國內的各種挑戰。

五位內閣新成員，監察院長陳菊人馬、前立委劉世芳將接掌「天下第一部」內政部。將出任交通部長的李孟諺與賴清德頗有淵源，曾經在賴清德台南市長任內，擔任南市府秘書長。

鄭銘謙為資深檢察官，先後在全台各地擔任檢察官及主任檢察官，曾任金門高分檢檢察長、廉政署長，督導偵辦多個指標性貪汙案。2004年賴清德當立委時，遭3名年輕人圍毆，當時承辦檢察官就是鄭銘謙，鄭對3人求處重刑。

鄭英耀與劉世芳同為「高雄幫」菊系大將，鄭英耀曾任陳菊高雄市府教育局長。另一位菊系大將文化部長史哲這次未能續任，知情人士表示，史哲另有重用，將轉換角色繼續在內閣打拚。

小野長年投身文化藝術領域，寫作生涯長達50年，除了作家身分，也涉足電視編劇、電視台總經理等多元領域，關注各項社會議題。他曾在柯文哲競選連任時擔任競選總幹事，也曾任台北市文化基金會董事長，目前身兼紙風車文教基金會董事長，及台北市影視音實驗教育機構校長。

民進黨 人士表示，五位新內閣成員，除了劉世芳是民進黨籍，另外四人都是無黨籍。小野、鄭銘謙兩人過去在專業領域深耕多年，從未出任政務官，此次接下重任，除代表認同賴清德「AI行動創新內閣」國政願景與「民主大聯盟」理念，同時呼應賴清德用人唯才，不分黨派的精神。

至於新內閣是否會提升官員的性別比例，卓榮泰說，目前徵詢工作還在持續當中，會努力朝大家認定的先進標準及過去承諾過的標準進行。

正值五二○政府交接期間，卓榮泰說，日前已與行政院長陳建仁通過電話，感激他帶領國家的辛苦，也希望未來能有時間向陳建仁請益行政院工作經驗。