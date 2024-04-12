軍公教年改停砍案表決 韓國瑜投關鍵票讓國民黨勝

立法院會今上午上演表決大戰，國民黨團祭出甲級動員，力催國民黨立委到場投下反對票，否決民進黨團針對國民黨立委賴士葆、張嘉郡、柯志恩、邱鎮軍、徐欣瑩等所提的軍公教停改案之復議案。民進黨團總召柯建銘未到場，表決過程歷經數次平手，立法院長韓國瑜投下關鍵的反對票。國民黨團取得此次表決大戰的勝利。(記者屈彥辰／攝影)

台灣立法院會今上午上演表決大戰，由於民進黨 團日前對國民黨 立委賴士葆、張嘉郡、柯志恩、邱鎮軍、徐欣瑩等人所提的軍公教年金停砍案提起復議，國民黨團今天在討論事項時提議要求院會表決處理，表決案總共有三案，第一案表決時國民黨在立法院副院長江啟臣投下關鍵票後，以48票比47票贏民進黨，而第二、第三案時藍綠均以47票平手，最後由立法院長韓國瑜 出手投下反對票，才讓表決過關，讓國民黨團所提的軍公教年改停砍案得以交付委員會討論。

國民黨立委賴士葆、張智倫、張嘉郡、柯志恩、邱鎮軍、徐欣瑩等人提出「公務人員退休撫卹法」、「公立學校教職員退休撫卹條例」修正草案等共11案，主張停止軍公教年金逐年遞減、退休金應依照物價指數調整等，民進黨日前在院會提出復議。國民黨團因而在今天立法院會討論事項時要求處理表決，讓軍公教停砍相關法案能交付委員會審查。

國民黨在立法院討論事項總共提出三案，藍綠都動員人數到院會議場表決，討論事項第一案表決時，國民黨主張反對、民進黨贊成，各以47票平手，江啟臣之後加入表決，投下關鍵反對票，引發民進黨立委當場疾呼「江副院長要中立！」

而到了討論事項第二案，民進黨以47票贊成、國民黨反對46票，不過國民黨立委馬文君表示現場表決卡有問題，立法院長韓國瑜因而重新裁示再度表決，結果藍綠各以47票平手，韓國瑜以主席身分裁示「本案反對」，也就是韓國瑜投下反對，引發現場國民黨立委歡呼叫好。而到了討論事項第三案，同樣為藍綠各47票平手，韓國瑜再以主席身分裁決，決定反對。

在院會正式表決前，國民黨團總召傅崐萁受訪表示，在花蓮大地震時，尤其在這麼多罹難者舉辦頭七時，柯建銘卻趁大災大難時，偷襲、發動甲動，對一些國民黨所提出的案子提出院會表決，深表遺憾。

傅崐萁嗆，今天正是要告訴民進黨團總召柯建銘，柯昨天又發動了甲動，今天就來正面對決，不會容忍民進黨用這種粗暴的方式，不會容忍過去8年一以貫之的獨裁行為繼續發展下去。國民黨跟在野黨會強力團結起來，對抗鴨霸的執政黨。該過的案子過，該解凍的案子解凍，讓這些案子能到委員會去，一案一案的審查，回覆民意期待。今天國民黨甲動，正是面對這周二柯建銘粗暴的對待，今天要正式展現實力。