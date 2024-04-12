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「菊系」中山大學校長鄭英耀 將接任教育部長

記者許維寧／台北12日電
教育部長一職，賴政府將延攬中山大學校長鄭英耀出任。(本報資料照片)
教育部長一職，賴政府將延攬中山大學校長鄭英耀出任。(本報資料照片)

新任教育部長傳出將由中山大學校長鄭英耀出任。由於鄭英耀近年多次內閣改組時都被點名，學界表示，鄭英耀如同在戲棚下待久了，出任賴政府教育部長並不意外。

鄭英耀於2018、2019年內閣改組時，均被點名有望入閣，由於近年大專校院多期待新任部長由大學校長擔任。

鄭英耀為政大教育研究所博士，1985年進入中山大學教育研究所任教，前後於校內擔任社科院院長、學務長、行政副校長等職，校長任內則申設醫學院、半導體學院、國際金融研究學院，也讓中山成為第一波雙語標竿大學，也曾於謝長廷、陳菊時期兩度出任高雄市教育局長，故被外界視為「菊系」人馬。

私校工會副理事長尤榮輝表示，鄭英耀一直以來擔任部長呼聲非常高，相信對於高教議題，會比現任部長更了解，對於解決當前高教問題、私校退場議題，也有更多專業經驗。

尤榮輝也期許，歷來教育部長多是國立大學校長出身，教育智庫成員也多由國立大學教授或由公立國中、小教師組成，較欠缺私校治理經驗，希望教育部未來能多傾聽私校意見、貼近私校民意，甚至由私校校長出任高教司、技職司長等職。

全教總文宣部主任羅德水則說，中山大學歷來積極推動雙語政策，但雙語政策確實已讓中小學教學現場哀鴻遍野，希望新部長也要能傾聽國教基層的聲音，重新調整雙語政策。

教育部 教育局

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