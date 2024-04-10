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賴打安全牌 準正副閣揆卓榮泰彎得下腰 鄭麗君有實權

記者 周佑政、呂俊儀
準總統賴清德（左）520上任，閣揆將由民進黨前主席卓榮泰（右）出任。(記者杜建重／攝影)
準總統賴清德（左）520上任，閣揆將由民進黨前主席卓榮泰（右）出任。(記者杜建重／攝影)

準總統賴清德10日將公布第一波內閣人事，「大師兄」卓榮泰、「政策控」鄭麗君將出任行政院正副院長。行政院長人選，賴首重穩健、務實，從現任行政院長陳建仁、卓榮泰、鄭麗君、潘孟安，到媒體點名的和碩董事長童子賢，賴都曾親自徵詢，卓榮泰處事圓融、熟悉行政立法事務的特質，深獲賴肯定而出線。黨內解讀，賴清德新人新政打出「安全牌」。

據了解，賴清德徵詢行政院長人選一直雙軌並行，賴清德及民進黨內原本最期待的是現任行政院長陳建仁能續任閣揆，但陳建仁早已多次表達五二○要與蔡英文總統同進退，陳要回中研院繼續從事學術研究工作的心意堅定，賴才轉向徵詢其他人選。

非民進黨籍人選方面，傳出童子賢是唯一獲得賴清德青睞人選，原本童子賢一度有意願接掌閣揆，但後來因為家人反對無疾而終。知情人士指出，童子賢是賴清德長年在產業界的好友兼政策建議者，賴清德長期以來固定會向童子賢請益有關產業需求及政策。童子賢迄截稿前均未親自證實與回應。

賴清德過去一段時間積極在黨內外尋才，陳建仁、童子賢都婉拒後，賴清德將目光瞄準卓榮泰、鄭麗君以及潘孟安，其中鄭麗君、潘孟安也都在第一時間向賴清德表達沒有意願，但願意在行政團隊其他位置，鼎力襄助新政府，最終賴找上同樣深獲信任的卓榮泰，而卓則表達尊重賴清德的布局考量。

民進黨內咸認，穩健可預測、溝通協調能力、賴清德信任、可應對在野黨攻勢，是新政府正副閣揆的布局四大要件，尤其五二○賴政府一上任，就要面對朝小野大的國會政治生態，卓榮泰深諳政治溝通、行政立法協調，「耐熱度」和抗壓力都超高，最重要的是卓的身段十分柔軟，「彎得下腰」，能抵擋得住國會砲火，未來與在野黨的互動可以期待。

鄭麗君在大選期間主責政策白皮書，政策性質幕僚長角色明確，對於賴清德提出的各式國政藍圖著力甚深，也進行統合工作，未來將襄助卓榮泰提出「有感政策」。前年底民進黨地方選舉大敗，黨主席改選，賴清德決定參選時，也是委由鄭麗君代表去黨中央登記參選，鄭對賴清德政見的嫻熟及與賴的信賴度，代表她將會是有實權的副閣揆。

外傳和碩董事長童子賢曾考慮出任閣揆，因家庭因素婉拒。(本報資料照片)
外傳和碩董事長童子賢曾考慮出任閣揆，因家庭因素婉拒。(本報資料照片)

賴清德 民進黨 蔡英文

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