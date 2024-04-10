派系平衡不再 新內閣自成「賴系」 有禁衛軍雛形

準總統賴清德（左）舉行記者會介紹新任閣揆卓榮泰（右），並轉身與卓榮泰握手致意。(記者杜建重／攝影)

總統當選人賴清德 第一波新內閣布局出爐，府院要職方面，不見跨派系人物入列，過去民進黨 行之有年的派系平衡恐不復見，賴在一上任之初，就把關係親近的核心幕僚牌一次打光，未來勢必成敗一肩扛，是一場豪賭。

政院由卓榮泰搭配鄭麗君、潘孟安入府，人選雖不至於令外界意外，但府院要職清一色賴系人馬的作法，缺乏亮點之餘，也與蔡政府過去注重派系平衡的用人風格，明顯有別。

賴清德早在總統大選之時，主要輔選幹部就多由新系人馬主導，如今卓榮泰、鄭麗君雖稱不上新系背景，不過都是綠營公認的「賴系」，且政治性、主導性皆不強，未來內閣施政方向，賴清德將更大程度地參與其中，輔以不分區立委中幾位受卓榮泰提拔推薦綠委，儼然已自成派系，已有禁衛軍雛形。

正國會派系掌門人林佳龍並未出現在這波內閣人事名單中，且眼下夠分量的位置已不多，該往哪擺，未來動見觀瞻。目前正國會僅由二把手林右昌出任民進黨秘書長，但此職務與內政部 長相較，堪稱明升暗降，更遑論林右昌都曾代理過民進黨主席，該職位要處理複雜的黨內派系問題吃力不討好，更不在話下。

綜觀賴清德從政歷程，重要人事向來有小圈圈用人現象，如今即將就任總統，人事布局則大權同樣一把抓，已埋下派系不平衡的躁動因子。過去幾屆政府經驗，第一任閣揆處在行政團隊磨合階段，有高折損率，賴清德一上任就展現高度自信，直接重兵挑戰此一定律，隨著五二○步步進逼，賴政府對外面對民意的考驗、對內亦有黨內各山頭要擺平，考驗即將開始。