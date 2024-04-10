降書拍照收賄 前上校遭免職

陸軍前上校向德恩（右）受旅行業者邵維強（左）利誘，穿軍服簽「投降承諾書」淪為共諜。(本報資料照片)

陸軍步兵訓練指揮部前上校作戰研究發展室主任向德恩，被大陸吸收，每月拿4萬元台幣(約1250美元)內應費，還穿軍服簽「投降承諾書」，最高法院依貪汙罪判7年6個月徒刑定讞。向被監察院彈劾 ，懲戒法院判最嚴厲的免職處分。

向德恩曾任陸軍金門防衛指揮部金門守備大隊上校大隊長、步兵206旅上校副旅長、裝甲564旅上校副旅長、第8軍團指揮部作戰處上校副處長、步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究教官等職。

金門旅行業者邵維強2002年起為中共 發展組織，受廈門市人民政府第4辦公室指示，負責引介現役軍人供接觸吸收。邵因僱用向德恩尤姓前妻擔任旅行社員工結識向，2018年聽聞向德恩離婚、有意退伍，勸向繼續留營，還說可透過人脈助他升遷。

邵協助向德恩遷戶籍到旅行社，再以「中共人民解放軍南京軍區司令向守志」應為向德恩叔公輩親戚，轉交中共廈門四辦「康主任」致贈「向守志回憶錄」和「長白山印章」給向，拉攏向與中共官員接觸，並告訴向「早一點讓習大大那邊認同」、「支持兩岸和平統一」。

2020年初，向德恩到邵旅行社穿著國軍軍服，簽下「投降承諾書」宣誓效忠中共，並拿誓約書和邵合影，每月收取4萬元台幣內應費，共收取56萬元；2022年向德恩任陸軍步兵訓練指揮部時被搜索，被依違背職務收受賄賂罪判7年6個月徒刑確定。

監察院認為向玷辱國軍廉潔軍風，除涉犯貪汙刑章，也違反國軍應效忠中華民國 義務及誠信清廉，嚴重斲傷國軍保家衛國形象，彈劾後送懲戒法院審理。

懲戒法院認為效忠國家、捍衛憲法是軍人天職，向德恩身為高階軍官，受國軍長期栽培，卻違背忠誠義務、收受賄賂、簽立降共誓約書，宣誓效力中共，敗壞官箴及軍紀，危害軍譽、民心士氣，已不適任軍職，判免除職務。