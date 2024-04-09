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政院準發言人陳世凱超吸票 女性社團為邀他破例改章程

本報記者陳秋雲
總統當選人賴清德宣布，陳世凱擔任行政院發言人。（民進黨提供）
總統當選人賴清德宣布，陳世凱擔任行政院發言人。（民進黨提供）

準總統賴清德今公布內閣新人事，賴清德競總發言人、台中市前議員陳世凱將擔任行政院發言人。陳世凱未參選本屆議員，一度傳出將出任企業董事，但他擔任賴總部發言人，展現政治幕僚的沉穩性格，獲賴清德信任。陳世凱的型男風格，在地方上很受女性選民歡迎，曾有女性社團為了邀他入會，還更改章程，破例准許男性參加。

陳世凱就讀東海大學二年級時，積極加入民進黨青年軍，2010年台中市升格直轄市後，在台中市第3選區首次參選，就以15194票、13.70%得票率當選議員，全區最高票，也是議會第二年輕的議員，連任三屆，到本屆初選前宣布由助理接棒。

2013年立委中二選區補選，由陳世凱挑戰國民黨顏寬恒，綠營大咖陳水扁、蔡英文、蘇貞昌、謝長廷、陳菊、賴清德等人站台力戰顏家，陳世凱初生之犢提出「改變的志氣」，顏家則以「6個大人打1個小孩」打出悲情牌，最後顏以1138票險勝，民進黨在開票過程，一度宣布當選，氣氛緊張。此役也打響陳世凱全國知名度。

曾經擔任過多屆台中市議員，雖然參與台中市立委選戰兩度惜敗顏寬恒，但他於2024大選期間出任賴清德競選團隊發言人，政治幕僚出身的性格沉穩，深獲賴清德信任。

陳世凱在新系曾任立委蔡其昌國會辦公室主任，被視為蔡其昌子弟兵。另曾任邱太三縣長競選總部副執行長、春雨文教基金會副執行長、民進黨台中市黨部青年組組長、2000年總統大選民進黨台中青年軍秘書長。因屬「型男」，曾在電影「不能沒有你」演出議員助理。

陳世凱人緣好，尤其在選區很受婦女選民歡迎，前助理透露，在地女性社團為了讓他加入，還修改組織章程，准許男性加入，讓他進入社團。

陳世凱在黨內初選最後一刻，推出助理曾威接棒參選，曾順利當選。總統大選後，他即隨退出媒體群組，在臉書「曬小孩」，親友都知道陳世凱將轉入商界，如今答應準總統德賴清德邀請，延續政治之路

賴清德 民進黨

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