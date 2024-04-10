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衛福部長10多人角逐 賴清德恩師陳志鴻呼聲高

記者鄒尚謙、陳雨鑫／台北10日電
成大醫院前院長陳志鴻。(圖／大同醫院提供)
成大醫院前院長陳志鴻。(圖／大同醫院提供)

準總統賴清德的新政府人事布局，衛福部長人選傳出十多人角逐，其中以賴清德恩師、成大醫院前院長陳志鴻呼聲最高，其餘盛傳人選包含安南醫院院長林聖哲、台南市醫師公會理事長陳相國、醫師公會全聯會前理事長邱泰源等，新任衛福部長上任首要課題應為「健保改革」。

當初協助賴清德研擬健康醫藥等政見的推手陳志鴻，被認為是下任衛福部長，即使他否認接任傳聞，但醫界仍認為他接任機率最高；其餘被點名的人選為「台南幫」台南市立安南醫院院長林聖哲、台南市醫師公會理事長陳相國。

除了台南幫，前立委、中華民國醫師公會全聯會前理事長邱泰源也被點名，一位不願具名的醫界人士表示，邱泰源資歷完整，且本人有高度意願擔任衛福部長，盼能一展長才；不過，邱泰源屬於英系人馬，這將影響接任部長的機率。

該名不具名醫界人士指出，衛福部長人選「陷入膠著」，這可能讓現任衛福部長薛瑞元留任，世界衛生大會舉辦在即，加上薛瑞元熟悉健保業務，而健保最大難題在於總額不足，可能比照前衛生署長李明亮模式，在薛瑞元宣布調漲健保保費後，下台一鞠躬。

健保署前署長李伯璋表示，分析賴清德初步布局的內閣人選，可得知選才著重於「溝通能力」；賴不喜歡成群結黨或用人唯親，在黨內被視作「孤鳥」，最後人選定應是可扛住醫界生態壓力的人。

健保 賴清德 中華民國

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