財金首長 合庫金控董事長董瑞斌大黑馬

合庫金控董事長董瑞斌。（本報資料照片）

新政府520即將上任，總統當選人賴清德 已密集展開人事布局，閣揆、副閣揆人選內定卓榮泰、鄭麗君，部會首長也陸續徵詢，目前傳出金管會、財政部 可能換人，合庫金控董事長董瑞斌，被視為接掌金管會主委、財長熱門人選。

至於經濟部長王美花，在此波人事中也屢被外界點名續留內閣機率較低，接班人選傳出政務次長陳正祺、曾文生，都在考慮名單內。

消息人士指出，金管會主委黃天牧任期已經創下歷任主委最久紀錄，表現可圈可點，但金融業仍有聲音反映到民進黨 高層，認為這段期間金管會「監理重於發展」。

外傳二周前，新政府高層已徵詢金管會主委新人選，消息人士說，這些動作顯示金管會主委異動可能性相當高。

至於財政部長莊翠雲，則傳出更早也被約詢，但是請繼續留任、還是告知將異動，訊息則不明確。

金管會主委、財長可能換人，董瑞斌是熱門人選，消息人士指出，一個多月前就傳出董瑞斌可能接任財長，金管會主委人選徵詢不順利，董瑞斌也被視為一步活棋。

董瑞斌曾任高雄市財政局長、高雄銀行董事長、中央存保公司董事長、台酒董事長、中山大學國際金融研究院院長等職，產官學經歷相當豐富。

在這波內閣人事中被視為熱門人選外，市場也傳出，除了財長、金管會主委外，也不排除重返第一金控的可能。2019年4月公股金融機構高層人事大地震，當時擔任第一金董事長的董瑞斌，績效良好卻遭撤換，在金融圈引來不小震撼。

消息人士指出，以董瑞斌的資歷來看，三種可能職位中，以金管會主委一職最合適。除了董瑞斌，市場也傳出，曾任金管會副主委的陽明海運董事長鄭貞茂，是可能人選之一。

至於財政部長人選，期交所董事長吳自心、財政部次長阮清華與李慶華，都被視為合適人選，但消息人士說，民進黨內部較缺乏督導公股金融事業的人選，這個問題也可能牽動財政部高層人事布局，目前公股業務是由阮清華負責。

當然，如果實在找不到更好接替人選，最後也就不排除現任者續任的可能。

據了解，現任部會首長人事布局，背後多少都有小英人脈，賴清德上任後，會有自己的人事考量，除了國防外交體系，其餘不見得會買小英的帳，後續人事變化如何，尚待觀察。

消息人士說，與賴清德關係緊密的潘孟安，在內閣首長及行庫高層人事布局都扮演吃重角色。

至於行庫高層人事，據了解，各方人馬已絡繹於途，透過各種新系關係爭取，但消息人士說，以賴清德個性，不見得會全部買單，未來行庫高層人事，不見得是新系人馬就百分之百吃香。