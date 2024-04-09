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公投電子連署將上線 中選會遭質疑擺爛6年

台灣新聞組／台北9日電

全國性公投電子連署系統明天正式上線，中選會昨天舉行記者會示範，並表示民眾用自然人憑證、輸入身分證字號後，就可完成連署。但立法院2017年通過「公投法」修正案、2018年開始建置電子連署系統，且同年底就已建置完成，結果電子系統拖了六年才上線，引發藍白立委質疑，中選會執行能力慢半拍？還是刻意拖延？

國民黨立委羅智強抨擊，公投電子連署立法多年，且數位部每年預算更高達200億元台幣(約6.2億美元)，中選會卻「擺爛多年」，蔡英文總統都要下台了，才把電子連署建置起來，若不是無能，就是故意增加連署門檻、妨礙人民的公投權利；就像民進黨曾喊「公投綁大選」，結果一執政就限縮公投，閹割人民公投權。

民眾黨立委吳春城表示，公投法修正納入電子連署系統以來，每年朝野立委都很關心建置情形，但中選會每年都以資安當作藉口不斷推託，導致上路遙遙無期，至今過了六年多，中選會在五二○交接前上路，到底是有意還是無意？難道今年就解決相關資安問題了嗎？應向大眾說明清楚。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤稱，公投電子連署系統涉及個人隱私，前期花很多時間整合相關部會意見，後期經過層層測試及考核，力求資安防護安全無虞，中選會不算慢半拍。

下一步，藍白立委的重要目標就是推動「不在籍投票法」完成立法，但光是建置公投電子連署系統，民進黨執政下的中選會就可延宕六年，殊難想像，「不在籍投票」之路還有多遙遠。

中選會主委李進勇表示，先從「對事情的公投」開始，並從「移轉投票」先行，實施順利有經驗後，再擴大到其他不在籍方式。此說法看似循序漸進，就怕再使出「拖」字訣。

公投 投票 民進黨

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