台灣六都市長最新聲量曝 蔣萬安聲量最高

台北市長蔣萬安。(記者林伯東／攝影)

近期接連發生剴剴虐童、寶林食物中毒等案，QuickseeK快析輿情資料庫最近也統計最新六都首長的大數據聲量，結果近2個月，六都首長聲量以台北市長蔣萬安12.7萬則，網路總聲量最高；新北市長侯友宜 總聲量也有4.3萬則；台中市長盧秀燕2.3萬則，不過大數據專家黎榮章分析，聲量領先是好事嗎？

根據QuickseeK快析輿情資料庫，台北市因接連發生兒虐、台智光、寶林茶室案等，蔣萬安市府危機處理受外界強力檢驗，蔣萬安3月的網路聲量，也因此遙遙領先其他五都首長，平均每日聲量將近3千則。至於蔣萬安近期單日聲量最高的是在3月25日出手宣布啟動終止與台智光的專案費率子曰，單日聲量高達7345則；其次為2月28日當天蔣萬安出席二二八 追思會，單日聲量有7074則。

不過QuickseeK創辦人、大數據專家黎榮章分析，聲量領先是好事嗎？因觀察六都市長這段時間的網路好感度發現，蔣萬安、侯友宜受爭議事件影響，網路上罵聲一片；尤其蔣萬安處理虐童案還被指「甩鍋中央」。

至於侯友宜因過去有恩恩案等，兒少事件處理紀錄早屢被質疑，因此蔣、侯負聲量飆高，網路好感度只有0.25，在六都首長墊底；至於高雄市長陳其邁這段期間好感度0.54，為六都最高。

黎榮章說，六都首長的聲量起伏受全國性和地方性議題影響，如農曆年前後台中市驗出瘦肉精豬、虐童案牽涉到的雙北市、爆出台智光弊案和寶林茶室食物中毒案所在的台北市，首長聲量都有受到大幅影響。

黎說，如台中市2月初、農曆年前，宣布台糖豬肉驗出售肉精西布特羅後，盧秀燕數度跟中央隔空喊話，年初六開工後，盧秀燕每天的網路聲量有1000至5000則，明顯超過同時期的其他五都市長；至於虐童案在3月11日爆料公社曝光後，該案牽涉到男童設籍的新北市，及保母所在的台北市，當天開始，蔣萬安與侯友宜的網路聲量也明顯上揚。

不過這波調查比較意外的是，台南市近來沒有重大社會事件、非全國關注焦點，市長黃偉哲的網路聲量只有0.26，僅略高於雙北市長。