我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音又出事了 西南航空德州飛賭城「發動機起火」

美東罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝

總統紀念幣 賴清德比扁賣得好

記者陳儷方／台北6日電
中華民國第16任總統副總統就職紀念幣，金、銀幣正面主題圖案為賴總統與蕭副總統肖像。（本報資料照片
中華民國第16任總統副總統就職紀念幣，金、銀幣正面主題圖案為賴總統與蕭副總統肖像。（本報資料照片

五二○將舉行第16任總統就職典禮，消費者訂購的賴清德總統就職紀念幣同天開放領貨，中央銀行統計收到訂單，金幣5900多枚，銀幣1萬5000多枚，統計目前收到的訂單量，都不到央行原本設定的上限。

不過，就職紀念幣賣最差的，絕對不會是賴清德，曾經的人氣王前總統陳水扁最差只賣出1000多枚金幣、前總統馬英九最差則是賣出2000枚金幣。但沒想到的是，賣不好反而成了現在二手市場上，相對行情較好的總統就職紀念幣。

郵幣社老闆說，紀念金幣的價值參考指標就是銀樓金價，現在金價市場行情多少，金幣行情就是多少，但銀幣行情就看流通在市面上的數量了。

由於陳水扁第二任總統紀念銀幣賣得最少，只有1萬多枚，意外地創造了稀有性，銀幣發行售價1200元(台幣，下同，約37美元)，現在二手行情還能維持1200元上下，其他各任總統紀念銀幣因為數量較多，在二手市場只能折價出售，「政治人物紀念銀幣在二手市場流通性比較低，通常是支持者買來珍藏之用」。

中華民國史上第一位女性總統蔡英文，兩個任期的紀念金幣都賣掉1萬枚，但紀念銀幣卻從第一個任期的5萬枚，大減至第二個任期的1萬多枚，銀幣銷售業績大打折，但何以金幣銷售數量一樣嚇嚇叫？這是因為市場上發現一招幾乎是空手套白狼的保證賺錢手法。

若從郵幣社老闆對於總統就職紀念金幣的二手市場價值評估法，「金幣價值就看當時的金價多少」來看，再對照近期飆漲的國際金價走勢，很快就能推知原因。

銀樓回收飾金行情，最近一個月平均買進價格約每錢8000元計算，一枚總統就職紀念幣轉手可以現賺1萬元。

金價 賴清德 陳水扁

上一則

北京在布拉格騷擾蕭美琴？外交部：捷克仍在釐清中

下一則

盧秀燕訪星成果 將循蔣萬安模式 尊重對方安排

延伸閱讀

總統紀念幣 賴清德比陳水扁賣得好

總統紀念幣 賴清德比陳水扁賣得好
賴清德蕭美琴聽取「國防工作報告」 訪衡山指揮所

賴清德蕭美琴聽取「國防工作報告」 訪衡山指揮所
首度聽取國防簡報 賴清德：和平四大支柱基礎守護國安

首度聽取國防簡報 賴清德：和平四大支柱基礎守護國安
新聞評論／美中共管與馬習二會 賴清德的機會之窗

新聞評論／美中共管與馬習二會 賴清德的機會之窗

熱門新聞

0403花蓮大地震影響，蘇花公路路段受災狀況嚴重，花蓮縣秀林鄉台9線147K路段巨石擋路，場面怵目驚心。（聯合報記者／杜建重 攝影）

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

2024-04-03 11:55
台灣主播在強震當下仍流暢沉著播報直播新聞，影片引起全球熱烈討論。(擷自YouTube@三立LIVE新聞)

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

2024-04-03 17:54
（記者高彬原／攝影）

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

2024-04-02 20:15
花蓮近海規模7.2強震，宜蘭外海驚見龜山島「龜頭斷裂」。（讀者提供）

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

2024-04-03 02:40
(噓！星聞)

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

2024-04-03 12:40
台灣花蓮近海3日發生規模7.2強震，4日上午仍是餘震不斷，受困在天祥太魯閣的數百名遊客陸續脫困，還有外國遊客被貨車整車載出，滿身泥濘十分狼狽。（記者劉學聖／攝影）

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

2024-04-03 23:18

超人氣

更多 >
研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣
規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘
4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起
大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢
買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶

買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶