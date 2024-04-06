總統紀念幣 賴清德比扁賣得好

中華民國第16任總統副總統就職紀念幣，金、銀幣正面主題圖案為賴總統與蕭副總統肖像。（本報資料照片

五二○將舉行第16任總統就職典禮，消費者訂購的賴清德 總統就職紀念幣同天開放領貨，中央銀行統計收到訂單，金幣5900多枚，銀幣1萬5000多枚，統計目前收到的訂單量，都不到央行原本設定的上限。

不過，就職紀念幣賣最差的，絕對不會是賴清德，曾經的人氣王前總統陳水扁 最差只賣出1000多枚金幣、前總統馬英九最差則是賣出2000枚金幣。但沒想到的是，賣不好反而成了現在二手市場上，相對行情較好的總統就職紀念幣。

郵幣社老闆說，紀念金幣的價值參考指標就是銀樓金價 ，現在金價市場行情多少，金幣行情就是多少，但銀幣行情就看流通在市面上的數量了。

由於陳水扁第二任總統紀念銀幣賣得最少，只有1萬多枚，意外地創造了稀有性，銀幣發行售價1200元(台幣，下同，約37美元)，現在二手行情還能維持1200元上下，其他各任總統紀念銀幣因為數量較多，在二手市場只能折價出售，「政治人物紀念銀幣在二手市場流通性比較低，通常是支持者買來珍藏之用」。

中華民國史上第一位女性總統蔡英文，兩個任期的紀念金幣都賣掉1萬枚，但紀念銀幣卻從第一個任期的5萬枚，大減至第二個任期的1萬多枚，銀幣銷售業績大打折，但何以金幣銷售數量一樣嚇嚇叫？這是因為市場上發現一招幾乎是空手套白狼的保證賺錢手法。

若從郵幣社老闆對於總統就職紀念金幣的二手市場價值評估法，「金幣價值就看當時的金價多少」來看，再對照近期飆漲的國際金價走勢，很快就能推知原因。

銀樓回收飾金行情，最近一個月平均買進價格約每錢8000元計算，一枚總統就職紀念幣轉手可以現賺1萬元。