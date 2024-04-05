盧秀燕新加坡取經 打造台中永續城

台中市長盧秀燕（左）出訪新加坡，4日拜會新加坡零售商協會，將「台中購物節」推向國際。(圖／台中市政府提供)

台中市長盧秀燕出訪新加坡 ，首站參觀新加坡廢棄物再生能源廠，面積僅4.8公頃，每日可處理3600公噸垃圾。盧秀燕說，星國用最小面積，創造處理垃圾、發電的最大效益，台中文山焚化爐營運近30年，將汰舊換新，盼借鏡星國經驗，打造台中永續城市。

盧昨與新加坡零售商 協會交流，考察新加坡熱賣節，盧強調，台中購物節將走向國際，力邀新港日韓遊客參加，感受購物抽房子、現金的魅力。

盧秀燕3日率隊出訪，首站參觀新加坡第六座再生能源廠，新加坡國家環境局與再生能源廠營運商接待。盧秀燕說，新加坡地狹人稠，製造很多垃圾，與台灣很像，星國對廢棄物焚化發電有經驗，曾同時有六座焚化廠，台中有三座焚化爐需汰舊換新，可參考星國經驗。

環保局長陳宏益表示，新加坡是東南亞 第一個課徵碳稅的國家，訂定較低廉的稅率，再逐步調漲，讓企業有適應空間；台灣文山焚化爐正規畫更新，星國再生能源廠占地4.8公頃，具有高熱回收率及發電效率，2021年底運作，每日處理3600噸垃圾，焚燒後減少9成垃圾量，生產120MW電力，可提供24萬戶國宅電力需求。

台中購物節已打出品牌，盧秀燕昨取經「新加坡熱賣節（SGG）」，她說新加坡零售商協會舉辦熱賣會30年，藉由折扣吸引世界遊客，創造龐大商機，打造新加坡城購物天堂，加上網購服務，可供台中學習。

盧秀燕說，台中購物節可借鏡星國經驗，透過在地商會主動提出優惠，共同行銷，同時加強對新加坡、香港、日本與韓國遊客行銷，讓台中購物節抽房子、送現金的威力推到國際。

經發局長張峯源說，台中購物節從2019年開始，消費登錄金額首屆25億元(台幣，下同，約7734萬美元)，目前達300億元，加上物調券、鍋烤節等，今年將整合商圈、夜市等，創造疫後商機。