我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家說28和這些彩券號碼 出現機率最高

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

盧秀燕新加坡取經 打造台中永續城

記者余采瀅、劉柏均／台中5日電
台中市長盧秀燕（左）出訪新加坡，4日拜會新加坡零售商協會，將「台中購物節」推向國際。(圖／台中市政府提供)
台中市長盧秀燕（左）出訪新加坡，4日拜會新加坡零售商協會，將「台中購物節」推向國際。(圖／台中市政府提供)

台中市長盧秀燕出訪新加坡，首站參觀新加坡廢棄物再生能源廠，面積僅4.8公頃，每日可處理3600公噸垃圾。盧秀燕說，星國用最小面積，創造處理垃圾、發電的最大效益，台中文山焚化爐營運近30年，將汰舊換新，盼借鏡星國經驗，打造台中永續城市。

盧昨與新加坡零售商協會交流，考察新加坡熱賣節，盧強調，台中購物節將走向國際，力邀新港日韓遊客參加，感受購物抽房子、現金的魅力。

盧秀燕3日率隊出訪，首站參觀新加坡第六座再生能源廠，新加坡國家環境局與再生能源廠營運商接待。盧秀燕說，新加坡地狹人稠，製造很多垃圾，與台灣很像，星國對廢棄物焚化發電有經驗，曾同時有六座焚化廠，台中有三座焚化爐需汰舊換新，可參考星國經驗。

環保局長陳宏益表示，新加坡是東南亞第一個課徵碳稅的國家，訂定較低廉的稅率，再逐步調漲，讓企業有適應空間；台灣文山焚化爐正規畫更新，星國再生能源廠占地4.8公頃，具有高熱回收率及發電效率，2021年底運作，每日處理3600噸垃圾，焚燒後減少9成垃圾量，生產120MW電力，可提供24萬戶國宅電力需求。

台中購物節已打出品牌，盧秀燕昨取經「新加坡熱賣節（SGG）」，她說新加坡零售商協會舉辦熱賣會30年，藉由折扣吸引世界遊客，創造龐大商機，打造新加坡城購物天堂，加上網購服務，可供台中學習。

盧秀燕說，台中購物節可借鏡星國經驗，透過在地商會主動提出優惠，共同行銷，同時加強對新加坡、香港、日本與韓國遊客行銷，讓台中購物節抽房子、送現金的威力推到國際。

經發局長張峯源說，台中購物節從2019年開始，消費登錄金額首屆25億元(台幣，下同，約7734萬美元)，目前達300億元，加上物調券、鍋烤節等，今年將整合商圈、夜市等，創造疫後商機。

新加坡 零售商 東南亞

上一則

桃園新屋葉家8000人祭祖 首度大合唱

下一則

馬英九訪陸 對岸高規格接待 台灣隨扈略減

延伸閱讀

衝刺2028?盧秀燕今訪星 「該見該談的都會進行」

衝刺2028?盧秀燕今訪星 「該見該談的都會進行」
招商、施政顯實力 蔡英文美商宴讚盧秀燕：台中做得好

招商、施政顯實力 蔡英文美商宴讚盧秀燕：台中做得好
漲電價衝擊物價 盧秀燕籲排除大眾運輸、醫療

漲電價衝擊物價 盧秀燕籲排除大眾運輸、醫療
電價將調漲 盧秀燕率藍白9女縣市長喊話中央

電價將調漲 盧秀燕率藍白9女縣市長喊話中央

熱門新聞

0403花蓮大地震影響，蘇花公路路段受災狀況嚴重，花蓮縣秀林鄉台9線147K路段巨石擋路，場面怵目驚心。（聯合報記者／杜建重 攝影）

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

2024-04-03 11:55
台灣主播在強震當下仍流暢沉著播報直播新聞，影片引起全球熱烈討論。(擷自YouTube@三立LIVE新聞)

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

2024-04-03 17:54
（記者高彬原／攝影）

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

2024-04-02 20:15
花蓮近海規模7.2強震，宜蘭外海驚見龜山島「龜頭斷裂」。（讀者提供）

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

2024-04-03 02:40
(噓！星聞)

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

2024-04-03 12:40
台灣花蓮近海3日發生規模7.2強震，4日上午仍是餘震不斷，受困在天祥太魯閣的數百名遊客陸續脫困，還有外國遊客被貨車整車載出，滿身泥濘十分狼狽。（記者劉學聖／攝影）

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

2024-04-03 23:18

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友

吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友
安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病