郝龍斌控柯文哲圖利百億 民眾黨：可受公評

前台北市長郝龍斌。（本報資料照片）

台智光案延燒，台北市前市長郝龍斌日前接受本報專訪還原過程；他昨天再質疑，前市長柯文哲 任內，提供京華城案的容積率是有史以來最高，台北市都更委員會為什麼會給那麼高的容積率，非常啟人疑竇。他保守估計，該案圖利廠商上百億元，應該好好調查。

民眾黨發言人吳怡萱表示，京華城容積率取得過程皆公開透明、可受公評，沒有所謂獲利上百億元，「請郝龍斌前市長不要看到黑影就開槍，先關心地震 災情比較重要。」

郝龍斌昨接受廣播專訪時表示，很多政治人物既可悲且可笑，紛紛跑出來蹭聲量，卻連民間興建營運後轉移（BOT）是什麼都搞不清楚，很多人都是在幫柯文哲轉移焦點，但台智光合約真正出問題的部分就是在柯文哲。

郝龍斌說，柯文哲自知公文藏起來就是有問題，且簽訂的費率比母約高出三倍，到現在仍未說清楚；從上任市長後，一天到晚消費他，遇任何事情卻爭功諉過。

郝龍斌提到，由於綠營議員在質疑，柯文哲任內提供京華城案的容積率是有史以來最高，圖利廠商上百億元，柯文哲才拚命設法「報老鼠冤」；他一再提醒北市府好好查京華城案，當初都更委員會為何會核准這麼高的容積率？

郝龍斌表示，京華城案在他市長任內守得非常好，沒有提高廠商建地面積或提高容積率，尤其旁邊就是台北機場古蹟 ，柯市府卻給了有史以來最高的容積率；他保守估計，該案圖利廠商上百億元。

郝龍斌還說，柯文哲當年把士林北投科技園區的台北市兩塊精華地，給了民眾黨前立委吳欣盈家族，經營權也是50年，照他們的說法，這有沒有圖利問題，柯文哲是否也應該說清楚？