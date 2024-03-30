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藍白提案電價凍漲 立院冷凍1個月 經長：如期漲價

台灣新聞組／台北30日電
國民黨立院黨團提案凍漲電價。(記者黃義書／攝影)
國民黨立院黨團提案凍漲電價。(記者黃義書／攝影)

電價4月起調漲，立法院會昨天處理國民黨團、民眾黨團電價凍漲案提案，朝野立委舌戰1小時。藍委批評，民進黨的能源政策窮得剩下大漲電價以及「用愛發電」；綠營反擊說，藍白提案侵犯行政權。國民黨團並將提案逕付二讀，民進黨團要求交付朝野協商，提案進入1個月「冷凍期」，立法院未決議停止調漲電價。

對於電價是否如期調漲，行政院表示，依程序辦理。經濟部也說，電價機制是依照電業法組成審議會進行，調漲方案也經過審議會調整後通過，經濟部尊重國會意見，但目前仍需依法執行後續工作。

電價審議委員會日前拍板，4月電價平均調幅11%。由於台電已公告4月1日起實施，台電認為，電價調漲內容是依法由電價費率審議會決議，經濟部也核定，如果台電不照決議內容進行，會變成是台電違法。

如果一個月的協商冷凍期過後，立法院做出凍漲電價的決議，該怎麼辦？台電高層表示，以前沒有遇過這種情形，會再看經濟部指示，台電配合辦理。經濟部長王美花則強調，尊重國會意見，但仍依法如期漲價。

國民黨團提案指出，為避免物價因電價調漲，民生痛苦指數飆升，反對台電調漲電價，建請立法院會決議，立即停止調漲電價，並要求行政院責成相關部會即刻檢討現行能源政策，提出因應對策與配套措施，兼顧人民生計、維持供電穩定及台電公司的正常營運。

民眾黨團提案指出，經濟部跟台電就目前能源政策，以及在發展綠能政策所牽涉到貪腐、浪費，以及整個電力電價結構，沒有清楚向立法院報告，並得到同意以前，凍漲電價。

民進黨團總召柯建銘說，立法院於2015年通過電價審議須經電價費率審議會的決議，2017年該內容也在電業法入法，不知道國民黨團、民眾黨團為何要要求立即停止漲電價？藍白陣營，應該了解過去與現在的規範是什麼。民進黨團幹事長吳思瑤表示，藍白提案是侵犯行政權，若提案通過，國家大小事都得看立院臉色；如果台電沒有辦法順利營運，供電出現問題，立法院能夠負責？

國民黨 民進黨 綠能

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