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綠版國會調查調閱雙軌 遭批不尊重憲法

台灣新聞組／台北30日電

民進黨立法院黨團昨天公布國會改革法案，涵蓋修正立法院職權行使法等四部法案、共35條條文修正，重點包括要完備同意權行使程序，採調查權、調閱權雙軌制等，民進黨團強調國會改革絕不違憲；藍白黨團則批評，民進黨版的國會改革才是不尊重憲法，國會聽證調查制度核心問題不敢碰，莫名其妙、毫無學理基礎。

民進黨團國會改革版本主張，完備同意權行使規定，針對憲法的人事同意權須經全體立委二分之一同意，針對法律者則須經出席立委二分之一同意。也明定調查權、調閱權雙軌制，規定「調查委員會」與「調閱專案小組」不得侵犯其他國家機關獨立行使職權的權力，且不得針對訴訟裁判確定前、訴願事件尚未確定前的處置與卷宗行使調查權或調閱權。

民進黨團主張，規定逕付二讀的議案，原則上應交付黨團協商，以完備黨團協商規範。也要強化秘密會議規範，將秘密會議禁止攝錄影、簽具保密切結書入法，且若洩密涉及刑事責任，將移送該管檢察機關。

民進黨團總召柯建銘說，民進黨團的國會改革法案是要修正立法院職權行使法、立法院組織法、立法委員行為法、立法院議事規則，改革原則是絕不違憲，在合憲性下修法，立委權力不能像國民黨團版，無限膨脹。

國民黨立委羅智強批評，民進黨版本不尊重憲法，大法官解釋表明立院有調查權，且違反調查義務得處罰。民進黨2016年提的國會改革版本，立院對文件原本之存在或真實性有合理重大懷疑，可要求政府機關提供原本，但如今民進黨版卻「廢物化」，主張只能提供參考文件。

民進黨昨提國會改革版本，國民黨火速排案審查國會改革法案。司法委員會召委吳宗憲發出開會通知下周一排審，下周三上午公聽會、下午繼續審查法案。

民進黨 國民黨 大法官

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