馬英九訪陸 將籲兩岸避免侵犯對方治權

前總統馬英九 4月1日將再度訪問中國大陸展開「和平之旅」，可能與大陸領導人習近平「馬習二會」。據了解，馬英九此次赴大陸聚焦「避戰謀和」，在中華民國 憲法下表述立場，將在適當場合呼籲正視兩岸「互不承認主權、互不否認治權」的關係，特別是在互不否認的情形下，應避免「侵犯對方的治權」。

外界最關注的馬習二會，國民黨 人士表示，可望在北京登場的馬習二會，與2015年新加坡「馬習會」時空背景不同，馬英九現在是卸任總統，沒有黨職、公職，但仍是足以代表台灣民意的象徵性領袖，馬英九將傳達台灣希望兩岸和平的多數民意，期望兩岸朝和平發展的方向進行，馬此行在兩岸敵意不斷升溫下，為改善目前情況，確實可在「互不否認治權」部分多所著墨，並聚焦兩岸和平發展、九二共識、反台獨、青年交流。

國民黨人士表示，如同「一中各表」，台方講中華民國，對岸不可能接受，對岸提中華人民共和國、一國兩制，台方也不會同意，只要不違背一個中國的原則下，「我講我的，你講你的」，彼此不會公開否定，不要挑釁、挑戰對方，自然可以在中華民國憲法下表述立場。

國民黨人士表示，但民進黨兩岸互不隸屬、一邊一國的台獨作法，將彼此默契全然推翻，一旦沒有了「互不承認主權，互不否認治權」的默契，就如同金廈海域事件，中華民國的治權被侵犯，還沒有辦法反擊。

國民黨人士指出，馬英九二度訪陸及馬習二會，預估對民進黨政府影響不大，主要對象是美國，而能制約民進黨政府的，正是美國，美國拜登政府在年底大選前不會希望台海有衝突發生，選前台海是美中共同關注及管控的焦點，大陸方面要管控台海，只有透過美國，這是「中美大局」，不是民進黨當局可單方面改變或決定。

馬英九率領「大九學堂」學員，4月1日至11日訪陸，據透露，1日會先搭大陸南航班機前往深圳，2日才轉往廣州。7日開始本次行程的重頭戲前往北京，8日預計與習近平會面，9日跟北京大學學生座談，10日參訪北京故宮後，11日搭國航班機返回台灣。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨說，相關行程尚未定案。