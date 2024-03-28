黑白集／總質詢改固定時間制? 綠色巨嬰還在鬧

針對藍白提出國會改革方案，民進黨也計畫提出對案。立法院民進黨團總召柯建銘預告黨團的國會改革修法版本將於本周提出，預計本周五於黨團大會中做最後說明，並趕在下周二的程序委員會中排案付委。(記者陳熙文／攝影)

多名綠委因遲到喪失質詢權，民進黨 團近日提出「國會改革方案」，主張總質詢改採「固定時間制」，如此才能使立委「安心」質詢，行使憲法賦予的權利。藍白兩個在野黨對此大表反對，認為若改採新制，豈不讓所有立委都變成「國會巨嬰」！

綠委因遲到而錯過質詢，不自我反省改進，卻想用更糟的方法挽回顏面，簡直愚不可及。若改採新制，有人質詢時間沒用完，立委和官員只能空轉等待下一棒；若有人臨時不來，照樣集體傻等。這種方案只會浪費更多時間，怎能自稱是「國會改革」，足見民進黨團習性爛得多深。

何況，立委質詢權的憲政設計，是為了監督行政權，哪裡是為了讓立委「安心質詢」？民進黨立委先前鬧了半天，宣稱遭韓國瑜 「沒收」質詢權；但到頭來，有機會質詢的時候，一堆綠色巨嬰還不是照樣改成「書面質詢」。這種表現，他們有誰在乎質詢是「憲法權利」？

綠色巨嬰習慣了安逸，他們很貪吃，卻長不大；遇到不如意，就大哭大鬧。問題是，新民意已催生了新國會，社會大眾不想再看國會巨嬰耽誤台灣民主；這些巨嬰們最好有點自覺，趕快學習長大。

立法院是全國最高民意機構，綠營卻想「向下學習」，效法地方議會改採「時間制」，根本是開倒車。綠巨嬰再鬧下去，只會更丟黨的臉。(轉載自聯合報)