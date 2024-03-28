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新聞眼／蘇貞昌若不來 立院如無牙老虎完全沒轍

記者 唐筱恬
行政院前院長蘇貞昌。(本報資料照片)
行政院前院長蘇貞昌。(本報資料照片)

藍白企圖聯手掀開執政黨種種黑幕，第一回合就是成立「鏡電視調閱小組」。不過誠如民進黨總召柯建銘所說，大法官釋憲729號立法院不能調閱司法案件；就算爆料音檔中的主角，曾出現行政院前院長蘇貞昌、民進黨前秘書長洪耀福，他們不願意來，也完全無刑責。立院調閱小組最終能否讓案情見光，成為挑戰。

鏡電視自申設至上架，被踢爆員工掛名鏡週刊、賄賂NCC前官員、股東帳目不清等，前立委陳椒華前年公布鏡電視股東會錄音檔，內容提到蘇貞昌施壓NCC主委陳耀祥「趕快讓鏡電視拿到執照」，洪耀福更嗆「不要拖，這是總統的旨意」在政壇投下震撼彈，鏡電視仍如期上架成功。

藍白昨在調閱文件對象中折騰一番，綠營主張調閱對象限縮在NCC，但藍白強勢表決擴大調閱目標為NCC、經濟部、公平會。藍營也禮讓白營，調閱小組召集人由民眾黨立委林國成擔任，未來如何開會？調閱什麼資料？都由林國成主導，立院藍白合作又前進一步。

不過，司法院大法官釋字第729號指出，「基於權力分立與制衡原則，且為保障檢察機關獨立行使職權，對於偵查中之案件，立法院自不得向其調閱相關卷證」，由於前立委蔡壁如向法務部檢舉NCC審理鏡電視案涉有不法，檢調機關依法列他字案，目前仍在審理中，有些文件恐怕無法調閱。

調閱小組運作要點第12條也明訂，「小組應調閱文件需要，得訪談與本案相關人士或諮詢學者、專家」，也就是當初爆料錄音檔中，鏡電視前董事長裴偉在會中提到「蘇貞昌找了NCC主委陳耀祥」、「府方的人是用洪耀福做代表」等，立委雖可邀請蘇貞昌、洪耀福等人訪談，但蘇、洪若拒絕，立院也如無牙老虎、完全沒轍。

立法院在民進黨一黨獨大時期，曾成立「疫苗調閱小組」、「慶富案調閱小組」等，最後都因機密文件、個人資料涉隱私、司法案件等不得調閱，不了了之，流於政黨向選民交代的政治表態秀；這次調閱小組若仍無法突破，讓鏡電視申設案水落石出，恐怕仍是政治動作大過實質意義，疑點依舊無法釐清。

民進黨 大法官 疫苗

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