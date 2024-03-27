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新聞評論／陳明通要不要用醬油豬腳為鄭文燦滷清白？

聯合報社論

一年前因「論文門」事件惹議去職的前國安局長陳明通，近日出書談林智堅論文事件始末，形容是「學術獵巫」，並稱林智堅被控抄襲是「世紀大冤案」。作為台大教授，陳明通因量產碩士門生又放縱論文抄襲，搞到校譽受損、學術蒙羞，但他迄今毫無反省。對此，台大要求陳明通負起責任，向社會大眾道歉。

藉出書為自己和林智堅喊冤，陳明通顯然挑錯了方法。就像蘇貞昌將他閣揆任內的粗暴治理寫成《護國四年》一書，除了是政治濫權者的囈語，誰相信他在「護國」？何況，林智堅抄襲余正煌論文的著作權糾紛案，經過台北地院的調解，最後由林智堅向余正煌指定的兩個婦女團體各捐15萬元（台幣，約4700美元）作為和解條件。林智堅都已承認抄襲，陳明通卻還硬拗這是「世紀大冤案」，究竟在鬧什麼？

別忘了，台大國發所的碩士論文並不是林智堅唯一涉及抄襲的作品，他在中華大學的另一篇碩士論文也因抄襲而遭撤銷學位。林智堅是在2008年取得中華大學碩士，原本相安無事；若不是陳明通一再力邀他去上台大國發所，又因指導論文時操弄過度惹出抄襲風波，林智堅也不致兩案同時爆發，兩個碩士頭銜都遭撤銷還身敗名裂。由此看來，林智堅若有什麼世紀大冤案，禍首恐怕正是陳明通本人。

陳明通在書中以「借醬油滷豬腳」為喻，形容師生三人的論文寫作關係，也讓人感到低俗莫名。他說，余正煌向林智堅「借醬油」滷自己的豬腳，滷完後，林智堅卻說豬腳是他的；但實際狀況，「醬油和豬腳都是林智堅的」，而整道菜最關鍵的部分「是我滷的」，余正煌只是拿去「配飯」而已。亦即，陳明通不僅一面倒偏袒林智堅，更把兩人論文的功勞都攬在自己身上。他有沒有想過，正因有他這種喜歡胡亂插手嫁接的指導教授，才會產生這麼多原創性不清不楚的論文。如果所有豬腳都是他滷的，請問，他的學生究竟學到什麼？

也別忘了，在台大國發所論文抄襲風波中被撤銷學位的，也不只林智堅，還有當今行政院副院長鄭文燦，他也是陳明通指導的學生。鄭文燦的台大國發所碩論在2011年完成，較林智堅早了6年；他被檢舉論文抄襲幅度達30％，終遭台大撤銷碩士學位，則是在2022年底，即林智堅學位被撤銷後4個月。當時，正逢民進黨九合一選舉大敗，鄭文燦剛輸掉他交棒的桃園市，他對論文抄襲一事未作任何辯解，只低調為自己的「寫作疏失」道歉。一個月後，他便被宣布接任行政院副院長。如果鄭文燦也像林智堅一樣力辯清白，或許副閣揆一職將與他擦身而過，因此他明智地抓住眼前的政治機會。

如果陳明通的「滷豬腳」理論說得通的話，他要不要用自己的醬油和豬腳，試著滷一下鄭文燦的抄襲案，看看能否還他清白？作為一個「國師級」的教授，同時擔當著國家安全的把關重任，陳明通竟能用「滷豬腳」這種不倫不類的比喻來形容論文的指導和寫作，完全不在乎論文的發想和發現，完全不在意自己的失職與和稀泥，不在乎自己帶給台大和學術的負面形象，真令人難以想像。

要論「學術獵巫」，2018年的「卡管」事件，才是真正的學術獵巫，台灣甚至賠掉3位教育部長。至於林智堅抄襲風波和民進黨全力護航力挺的是非功過，民眾在前年九合一選舉已作出清楚評價，陳明通愈是狡辯，只會愈惹民眾反感。如果鄭文燦覺得蒙受了冤屈，請自己站出來申辯吧！

林智堅 民進黨 教育部

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