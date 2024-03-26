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陳明通出書喊論文門「世紀大冤案」 藍譏求官洗白

台灣新聞組／台北26日電
國安局前局長陳明通25日出席新書發表會，強調台大學倫會的判決是一場「世紀大冤案」，將持續努力平反冤案，還給林智堅公道與清白。（記者侯永全／攝影）
國安局前局長陳明通25日出席新書發表會，強調台大學倫會的判決是一場「世紀大冤案」，將持續努力平反冤案，還給林智堅公道與清白。（記者侯永全／攝影）

新竹市前市長林智堅前年因論文抄襲，被撤銷台大國發所碩士學位，其指導教授、國安局前局長陳明通昨天在「二○二二的學倫獵巫事件簿：阿通師談林智堅論文門始末」新書發表會中，重申林智堅論文沒有抄襲，主張林智堅案是「世紀大冤案」，更是受到認知作戰影響。台大回應，陳明通身為指導教授應負起責任，主動向社會大眾致歉。

台大表示，陳明通所指導的兩名學生經審定委員會調查後遭撤銷學位，當事人最後也都接受，調查結果並無爭議。台大校長陳文章已多次公開表示，國發所論文抄襲事件對台大傷害甚深，呼籲陳明通身為指導教授應負起責任，主動向社會大眾致歉。

中研院院士、台大醫學院教授陳培哲表示，陳明通的作為「敗壞大學教育、研究創新的根本價值」，徹底腐蝕大學的學術脊梁，向政治折腰，「這樣嚴肅的根本問題，台大只能要求他道歉嗎？國發所何以墮落成橡皮圖章的共犯結構，大學系所定期評鑑也無法揭露陳明通的問題？」他認為台大應成立調查小組，公正釐清此事件系統性原因。

林智堅前年九合一大選前陷入論文抄襲案，中華大學與台灣大學循程序接連撤銷其碩士學位。近日媒體人洪浩唐訪問其指導教授陳明通，撰文出書談事件始末。

台大認定林智堅與調查官余正煌論文內容高度重疊，陳明通昨天強調，學生余正煌論文最核心的內容，「要不是我給的，要不就是我跟林智堅的創作」，但因林智堅較晚畢業，就被台大審定委員會認定林抄襲。

陳明通在書中指出，余正煌律師比喻，余正煌向林智堅「借醬油」，滷自己的豬腳，但滷完後林智堅卻說豬腳是他的，因此控告林智堅抄襲其論文。陳明通表示，「實際的狀況是，不僅醬油是林智堅的，豬腳食材也是林智堅的，然後整道菜最關鍵的部分是我滷的，余正煌只是拿去『配』他的飯而已。」余怎可說滷好的整碗豬腳是他的，是他做的。

陳明通表示，在野黨把事件視為提款機，論文淪為政治鬥爭工具，整起事件因「認知作戰」才會鬧這麼大，「認知作戰人云亦云，把單純的東西變得罪不可赦」。他會持續為林智堅平反，也呼籲台灣從威權邁向民主的路上，有志之士努力還原歷史真相、實踐轉型正義之際，「怎能坐視新添冤案」？

陳培哲表示，書中提到的「豬腳說」，顯示陳明通把學位論文當作生產線貨品，如法炮製略加修飾就可以出品，也難怪陳明通每年指導那麼多學生，尤其民進黨的政治人物趨之若鶩，造成「綠蟑夜奏通明店，乞藉學位入官場」的怪象。

新竹市長高虹安指出，林智堅前市長雙學位遭撤銷，尊重台大、中華大學、教育部決定，不應無限上綱到中共介入或選舉攻擊，相信社會自有公評。桃園市新聞處長羅楚東昨天表示，抄襲與否是很單純的事實認定，硬扯認知作戰才是另外一種認知作戰。

國民黨立委王鴻薇質疑，撤銷林智堅論文和學位的是台大和中華大學，台大是國立大學、執政者是民進黨，中華大學當時董事長是民進黨發言人，難道台大和中華大學也配合政治迫害嗎？她諷刺陳明通想將論文抄襲事件洗成政治鬥爭，選在5月20日前出書，好讓他在新任總統上任後謀取位子。

國民黨立委徐巧芯質疑，陳明通新書就是在「洗記憶」，陳明通想復出、求官位。當時台大學倫會調查已相當清楚而且審慎，更何況陳明通指導的學生不只林智堅一位被撤銷論文與學位，行政院副院長鄭文燦也一樣被撤銷。

民進黨團幹事長吳思瑤則表示，陳明通老師有陳明通老師的看法，她不予評論。

林智堅 民進黨 國民黨

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