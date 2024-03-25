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不排除參選2026新北市長？副市長劉和然鬆口這樣說...

記者葉德正／新北25日電
新北市副市長劉和然接受專訪，表示沒有排除2026參選。圖／摘自黃暐瀚撞新聞節目
新北市副市長劉和然接受專訪，表示沒有排除2026參選。圖／摘自黃暐瀚撞新聞節目

新北市副市長劉和然被視為新北市長侯友宜的熱門接班人，劉和然今天接受媒體人黃暐瀚專訪，被問到會不會挑戰2026？劉和然說，他從理化老師當到校長，這是他可以決定的，但當到教育局長、環保局長與副市長都不是他的規畫，現階段會把市政工作做好，現在還沒做任何決定，黃追問包括沒有排除選2026？劉和然鬆口說，「對，包括這個決定」。

對於2026可能參選的民進黨立委蘇巧慧、內政部長林右昌與民眾黨立委黃國昌，劉和然說，人生有很多想法，他沒有辦法判斷與談論。

劉和然也說，看著侯市長選總統，「選舉真的是很複雜的事」，很多好朋友都說不要叫人選舉，他的人生很特別，從理化老師當到校長是他可以規畫的，但從教育局長、環保局長、副市長都不是他的人生規畫。

劉和然指出，現階段最想做的就是趕快陪市長把29區里基層座談完成，更了解市政與氛圍，選舉是非常複雜的事，不是他個人怎麼想或草率說怎樣就怎樣，「人生會怎樣，現在沒辦法馬上做出判斷。」

劉和然說，就像主持人問他為何要當環保局長，他是因緣際會就答應，有任何決定「如果要選舉跟你說」，這是很複雜的事情，2026現在還沒有做任何決定。

黃暐瀚追問「沒有排除選2026？」，劉和然說，「對，包括這個決定」。

教育局 侯友宜 內政部

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