監視器疑雲 議員批柯文哲「政壇吸血鬼」

台北市議員陳重文因警用監視器涉貪案遭收押禁見，引發前後任市長柯文哲 、蔣萬安連日來為監視器合約隔空互槓。柯昨再批蔣市府瞎掰費率、「錯了就錯了不要再鬼扯」，蔣也回嗆「這些問題我想他可能在問他自己」，北市府和藍營議員要求柯說清楚台幣2200元費率怎來的，綠營議員質疑柯市府有內鬼，施壓其他廠商無法參與議價。

柯文哲前天與蔣萬安比鄰而坐，會後針對警用監視器傳輸費開槓，嗆蔣「沒膽專案報告」；副市長李四川隨後在臉書 貼文批「因為柯8年的漠視才產生今天的結果」；柯也馬上到李臉書留言，卸任最後一份公文批示，指議會的但書是「財團勾結議會，詐取國家財產」。兩人隔空開戰。

最早揭露台智光弊案的林世宗說，爭議最大的月租費率，柯為何將3M月租費率訂2200元？是誰建議的？他質疑柯市府疑似內神通外鬼，「台智光在市府背後有一股力量，案子才剛開始」。林還說，市府簽約要求台智光資費要比其他廠商低7%，「台智光說只有我能做，其他公司都不敢來議價。」

「柯文哲發現問題，但不敢解決問題。」林世宗說，柯只要找中華電信議價，就沒有上下其手的空間，但柯沒這麼做，北市府所有警用監視器合約被台智光綁架。

國民黨 議員游淑慧說，北市府上會期末才發現，2200元月租費率是柯核定，柯竟用前市長郝龍斌任內1M月租費760乘3作為3M月租費，「傳輸費率不是愈來愈便宜嗎」？她說，柯一直說郝和台智光簽25年長約來誤導大家，但簽的是BOT案，「不是租用契約」；她反問柯，「把士北科2塊超精華土地，地上權租給吳欣盈家族50年，有避嫌嗎？」比起來，BOT案25年很長嗎？

游淑慧24日在臉書貼文說，柯文哲從前市長郝龍斌到蔣萬安、從民進黨到國民黨「重施故技」，卸任了還能操作「第六案」（先前柯查「五大案」），並酸柯文哲「踩死別人往上，吸別人養分壯大自己的政壇吸血鬼」。

柯市府時發言人、現任民眾黨北市議員黃瀞瑩說，費率不管多少，台智光都說不清楚怎麼算的，這次爭議在於柯文哲、蔣萬安在意的點不同。柯認為不必全面提升監視器到3M，蔣是執政黨，國民黨議員在議會也是多數，應解決合約爭議。

柯文哲批蔣萬安「配合廠商不合理要求」，北市府副發言人郭音蘭說，費率、專案合約、監視器數量全都是柯任內定下，「既然覺得不合理，為何當初還這麼定？」柯一直不正面回答問題，會不會擔心砸了「科學、理性、務實」的招牌？