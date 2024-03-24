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台前國安局長陳明通出書談林智堅論文案 指對岸下指導棋

記者李芯／台北即時報導
近日媒體人訪問林智堅指導教授、國安局前局長陳明通，撰文出書談林智堅學倫案始末。（本報資料照片）
近日媒體人訪問林智堅指導教授、國安局前局長陳明通，撰文出書談林智堅學倫案始末。（本報資料照片）

新竹市前市長林智堅的論文抄襲案，嚴重影響2022年民進黨九合一大選選情，中華大學與台灣大學循相關程序接連撤銷其碩士學位。近日媒體人訪問其指導教授、國安局前局長陳明通，撰文出書談林智堅學倫案始末，書中提及論文淪為政治鬥爭工具、提款機，一起抄襲事件讓執政黨幾乎輸掉整場大選，甚至對岸也與台灣名嘴呼應加入戰局、下指導棋。

甫出版的「2022的學倫獵巫事件簿：阿通師談林智堅論文門始末」一書指出，指控林抄襲的碩士生余正煌，其論文中與林智堅相似度最高的「研究設計」，幾乎都是來自林的研究計畫初稿，余正煌「參考」林智堅，結果林智堅好心沒好報。

該書還比喻，余正煌向林智堅「借醬油」，滷自己的豬腳，滷完後林智堅卻說豬腳是他的，因此控告他抄襲其論文。但陳明通氣憤難平道，實際的狀況是醬油、豬腳都是林智堅的，整道菜最關鍵的部分是陳明通滷的，余正煌只是拿去「配」他的飯而已，「余怎可說滷好的整碗豬腳是他的，是他做的！」

另外，陳明通的新書有大篇幅在描述論文門的政治效應，直言在野黨把事件視為「提款機」，論文門並非單純的學倫事件，而是一場政治鬥爭。「2022的學倫獵巫事件簿」寫到：「論文淪為CP值最高的政治鬥爭工具」，書中提及國民黨曾在2022年召開記者會說明論文抄襲問題，當時參加立委補選的時任台北市議員王鴻薇也曾表示，如果進入國會一定讓陳明通下台，隔年陳明通請辭獲准、王鴻薇也當選。

書中描述「國民黨在論文門挖到鑽石礦」，一件論文抄襲事件摧毀一個政治人物、拉下國安局長，甚至外溢到讓執政黨幾乎輸掉整場九合一大選。回顧整起事件，陳明通在書中表示「哭笑不得」。

另外，書中也指稱，對岸不放過機會加入戰局，與「在地協力者」相互呼應，當時曾有名嘴揚言帶台大歷屆畢業生上街遊行抗議，過幾天就有相關訊息指出是對岸在下指導棋，鼓勵在地協力者要求台大校友站出來。立委沈伯洋也在序中提及，中國駭客影子出現在本案件，這起事件已經偏離了原本的學術主軸。

今日下午幸福綠光出版社將舉行「2022的學倫獵巫事件簿」一書的新書發表會，陳明通繼去年參加台大「榮退儀式」惹議後，將首度露面分享新書內容，談林智堅論文門始末。

林智堅 國民黨 民進黨

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