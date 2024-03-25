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不在籍投票緩推? 國民黨：討論暫限境內

台灣新聞組／台北25日電
針對不在籍投票，藍委表示，外傳國民黨團本會期將不討論的說法有誤，上周主要是討論法案方向。(本報資料照片)
針對不在籍投票，藍委表示，外傳國民黨團本會期將不討論的說法有誤，上周主要是討論法案方向。(本報資料照片)

國民黨立法院黨團力推不在籍投票，民進黨團總召柯建銘昨天要國民黨別做「違憲的兵馬俑」，建議國民黨主席朱立倫可先實施國民黨主席選舉的通訊和海外投票。國民黨組發會主委、立委許宇甄回應，國民黨是一個進步的政黨，黨主席選舉可以用通訊投票，海外投票已經行之有年。

國民黨團上周召開會議，研商不在籍投票法案，有傳言指國民黨團將暫緩推動該法案。國民黨立委王鴻薇昨表示，外傳國民黨團本會期將不討論的說法有誤，上周主要是討論法案方向。

王鴻薇表示，黨團認為不在籍投票牽涉範圍廣，立法複雜，內部會議討論主軸是不在籍投票法案適用範圍是否只用於中央級的總統副總統、立委選舉，還是要擴及地方縣市首長與民意代表。

王鴻薇指出，民進黨現在不斷以中共介選攻擊不在籍投票法案，所以國民黨立委也在會中討論是否暫時開放境內就好，不要擴及國外。這兩大問題才是黨團會議的討論重點，立委多認為這個重大方向應由黨中央與黨團共同釐清，絕無拖延或停止推案之意。

柯建銘昨表示，不論要改成通訊還是海外投票都違憲，國民黨不要以為變成國會第一大黨後什麼都可以做，連毀憲亂政都可做，呼籲國民黨「不要當違憲的兵馬俑」；而朱立倫一直主張海外、通訊投票，甚至批評民進黨不長進，除了抗中保台其他都不會，但海外、通訊投票會讓中共介入台灣選舉。

許宇甄提醒，國民黨主席選舉前，會將選票寄至海外給黨員本人，在指定的時間內寄回中央黨部，等全國投票結束再一起開票，多年來毫無爭議，足證是可行的做法，更具體保障海外黨員的權益，不知柯建銘在抹黑什麼？

許宇甄批評，柯建銘這種抹黑真的是「死當」、完全不及格，柯建銘和民進黨持續用這種潑糞式的抹黑，去扼殺台灣人民的參政權，才是違憲亂政的「冰馬桶」。

通訊投票 國民黨 民進黨

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