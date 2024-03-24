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隔空開戰 李四川不忍了 6字親回柯文哲留言

記者林麗玉／台北24日電
北市副市長李四川。（圖／報系資料照）
北市副市長李四川。（圖／報系資料照）

國民黨議員陳重文涉入警用監視器弊案，北市副市長李四川昨臉書貼文轟柯說「看柯文哲咄咄逼人，我就不忍了」，並點出台智光案問題在於費率、非柯講的速率。柯晚間也到李四川臉書下留言「議會藍綠聯合推翻我的覆議，蔣市府為何要配合議會不合理的但書」；李四川則親自在留言底下回「是非沒有顏色」，兩人隔空開戰。

昨天前市長柯文哲與市長蔣萬安出席同場活動，柯蔣比鄰而坐，也針對警用監視器傳輸費開槓，柯會後更嗆蔣，沒膽專案報告。

副市長李四川昨天下午在臉書貼文轟柯文哲，短短七個小時已有2000多人留言，李說「因為柯8年的漠視才產生今天的結果」。結果柯晚間到李四川臉書下留言，說「我卸任最後一分公文批示，指議會的但書，實際上為『財團勾結議會，詐取國家財產』之惡行惡狀，必須公告於世，予以遏止。」

柯也問李四川，他當時提出覆議被藍綠聯手駁回，再開記者會、最後的公文寫的這麼明白，「為什麼你們還是這樣？」

柯並指當時「議會藍綠聯合推翻我的覆議，蔣市府為何要配合議會不合理但書，與廠商的過分要求，明明大部分監視器用2M就可以，卻全面採用3M，藉此拉高預算。蔣市長與我的狀況不同，現在國民黨在議會有過半議員支持」。

李四川則在柯的留言底下親回「感謝市長的指教，施政沒有顏色，是非也沒有顏色。我們應該共同解決這個問題，因為市民要的是一個能解決市政問題的市長。」

甚至不僅柯文哲、李四川兩人在空中開戰。李四川臉書昨天短短8個小時不到，已經湧入2000多則留言，不乏柯粉來嗆聲，不過有挺李四川的網友說「能讓川伯發文反擊真不簡單，亂講話的結果活該」、還有網友說「一個外行人，耽誤了8年台北市蛻變！」

不過挺柯文哲的網友稱「議會都是你們的人，不是藍的就是綠的，今年蔣萬安為什麼多編9000萬元預算？」；還有網友說「簽25年約的是你國民黨，然後國民黨跟民進黨一樣不要臉，把鍋甩給柯文哲...。」

柯文哲23日晚間也到李四川臉書下留言稱「議會藍綠聯合推翻我的覆議，蔣市府為何要配...
柯文哲23日晚間也到李四川臉書下留言稱「議會藍綠聯合推翻我的覆議，蔣市府為何要配合議會不合理的但書」；李四川則回「是非沒有顏色」，兩人隔空開戰。（圖／引用自李四川臉書）
台北市前市長柯文哲。（報系資料照）
台北市前市長柯文哲。（報系資料照）

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