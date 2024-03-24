政治人物聲量 韓國瑜居冠 領先蔡英文2倍

立法院長韓國瑜。(本報資料照片)

立法院開議至今快兩個月，網路溫度計公布近一周政治人物口碑排名，立法院院長韓國瑜 居冠，他的網路聲量是居次的蔡英文總統的兩倍，網路聲量排行第三的是民眾黨主席柯文哲 ，第四名為民眾黨立委黃國昌，第五名民進黨 立委吳思瑤。

網路溫度計公布3月14日到3月20日的政治人物口碑排名，韓國瑜網路聲量20萬多，蔡總統10萬多，柯文哲5萬多，黃國昌4萬8000多，吳思瑤4萬2000多。

網路溫度計指出，韓國瑜因為立委遲到沒收質詢權，引起民進黨立委抨擊，全民熱議。蔡英文總統、柯文哲日前在總統府面談民生、國防等議題，加上是否登太平島宣示主權話題，分居網路聲量第2、3名。

網路溫度計指出，3月18日是太陽花學運十周年，黃國昌是太陽花學運代表人物之一，卻在同時間在自己YouTube頻道開直播，遭部分網友點名「出來面對」，黃國昌則回嗆，民進黨兩岸協議監督條例什麼時候要過？這不是318活動結束以後的訴求嗎？怎麼這些加入民進黨以後的人反而都忘了，引發討論。

另外，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年2月1日新國會首日以來，113席立委們的網路聲量表現，並列出前10名，分別是韓國瑜、黃國昌、徐巧芯、黃捷、王定宇、柯建銘、黃珊珊、羅智強、吳思瑤、傅崐萁。國民黨立委共有4人，民進黨立委占據4席，韓國瑜同樣是立院網路聲量王，且大幅領先第二名黃國昌。

TPOC表示，韓國瑜今年重回國會，2月1日如願當選立法院長，開啟全新的「韓國瑜時代」。統計調查期間，韓國瑜獲得超過46.1萬則聲量，遠超其他立委，好感度來到0.6，高於前十人名單的中間值。