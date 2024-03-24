民主基金會執行長難產 藍委：卡韓怎協商？

王鴻薇說，依照民主基金組織章程第17條，「本會設執行長一人，由董事長提名，經董事會同意後遴聘之。」執行長人選當時是由韓國瑜提名。 (本報系資料照片)

藍營質疑台灣民主基金會成民進黨 「小金庫」，民主基金會執行長黃玉霖昨天表示，把執行長人選打成「政治酬庸」不公平，呼籲執行長人選議題盡快回到政黨合作軌道，以民主協商傳統慣例處理。國民黨 立委王鴻薇反嗆，依照組織章程，執行長人選由董事長提名，但外交部現在不開董事會讓立法院長韓國瑜 就任董事長，到底要協商什麼？

黃玉霖透過聲明表示，台灣民主基金會長期跨政黨合作治理，董事長依慣例由立法院長擔任，執行長則尊重主管機關外交部的行政權責，並以民主協商產生提名人選，行之有年。

黃玉霖說，近日部分網路、媒體和談話性節目刻意拿他的經歷做文章，且把民主基金會稱為「政黨小金庫」，對基金會造成莫大傷害，不公平也不公正。

王鴻薇表示，之前外交部長吳釗燮曾經來找韓國瑜，告知董事長讓韓國瑜做，但執行長要讓外交部來派，韓國瑜不接受，這也就是民主基金會遲遲不召開董事會的主要原因。

王鴻薇說，黃玉霖說要以民主協商傳統慣例處理執行長人選，但依照民主基金組織章程第17條，「本會設執行長一人，由董事長提名，經董事會同意後遴聘之」。既然韓國瑜已經表明將邀請政大教授盧業中出任執行長，就等召開董事會通過，韓國瑜還要做什麼協商？

王也質疑，黃玉霖發聲明到底代表誰？現在董事長應該要換人，到底是誰給黃的權力，難道是代理董事長吳釗燮？背後是外交部在撐腰？

王鴻薇說，民主基金會網上公布各政黨新推派的董事代表，照理來說，要換董事一定要先召開董事會，但竟然在沒召開董事會的情況下，就先在官網上公布新任董事名單，這也不合常理。

原本擔任民主基金會董事的國民黨立委柯志恩也說，她是被告知官網上的政黨董事代表已經不是她，且從未正式開會更換董事，真的很怪。