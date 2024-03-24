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綠遞橄欖枝盼朝野對話 藍：有扁連會陰影

記者周佑政、屈彥辰／台北24日電

五二○新舊政府交接之際，「蔡柯會」日前登場，蔡英文總統希望建立政黨溝通平台。準總統賴清德就任後是否也將展開朝野對話，有民進黨大老認為，民眾對朝野和諧有期待，立法院各黨團的對話是首要之務，接下來才可能是黨對黨或政黨領袖間的對話；綠營遞出橄欖枝，藍營則認為，過去「扁連會」陰影仍在，藍綠要對話的可能性有限。

蔡總統與民眾黨主席柯文哲會晤後，總統府表示，蔡總統也深切期盼，能與國民黨主席朱立倫會面交流；而國民黨僅回應，將持續討論適動互動機會，未承諾具體會面時程。

今年1月，賴清德在勝選演說中曾提及，面對新的民意、新的國會結構，台灣必須走向溝通、協商、參與、合作的政治。賴清德競選總幹事潘孟安也曾說，未來無論是黨團對黨團或是政黨對政黨，「民進黨的門都是開的」。

一位與賴清德互動密切的民進黨大老說，從過去經驗來看，政黨對政黨的協商對話並不順暢，民進黨與國民黨中央黨部雖然都在台北市，但兩黨的距離，卻比台北與北京的距離還要遠。

民進黨大老指出，即使過去朝野互動不佳，台灣仍要持續尋求朝野能夠對話、合作的清楚模式與樣態，這是人民所期待。

另一黨內人士說，賴清德選後就表示，朝野必須溝通協商及合作，賴與民進黨願與在野黨對話毋庸置疑，但也須在野黨善意回應，才能進一步互動。

有國民黨立委表示，當年前總統陳水扁和國民黨前主席連戰剛結束「扁連會」，行政院就立刻宣布停建核四，陳水扁大玩兩面手法，在連戰背後捅一刀，國民黨還能相信民進黨？

藍委也說，民進黨在立院抹黑國民黨立委從未停手，扣上不當黨產的帽子追徵8.6億元台幣(約2692萬美元)，連黨工退休金都不給，套句朱立倫的話，「這就是所謂的朝野要和諧、朝野要和解？」

民進黨 國民黨 賴清德

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