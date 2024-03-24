林智堅案 台大校長重申：陳明通應道歉

台大國發所退休教授陳明通口述出書談林智堅學倫案，台大校長陳文章（圖）23日表示，尚未看到該書內容，但立場始終一致，認為指導教授應當道歉。（記者許維寧／攝影）

新竹市前市長林智堅 前年因論文抄襲，被撤銷台大國發所碩士學位，其指導教授、國安局前局長陳明通則被台大教評會認定指導不周，不過近日有媒體人訪問陳明通並撰文出書，談林智堅學倫案始末，並稱此案為「學倫獵巫」。對此，台大校長陳文章昨表示，立場始終一致，認為指導教授陳明通應當向社會道歉。

媒體人洪浩唐主筆，訪問陳明通談論林智堅學倫案始末，內容簡介稱陳明通首度現身說法、直球面對，亦將還原事情面目，並於明天舉行新書發表會。

台大昨舉行校務會議，陳文章會後表示，立場始終不變，雖然去年校級教評會決議不解聘，但指導教授肩負教學、研究、指導責任，若一名指導教授兩位碩士生學位都遭撤銷，確實應當擔負一部分責任，「指導教授應當道歉，我到現在還是這樣認為」。

陳文章表示，當時不在教評會中，沒有干涉決議，陳明通兩位指導學生被撤銷學位，也接受了結果。為此，台大近期也針對學生論文品保作出規範，包括限制教授指導學生數等。

台大各系所已陸續修正論文品質與管考準則，修正重點包括規範教授指導學生數、論文原創性比對相似度。12個學院也因領域不同訂立不同的相似度標準範疇，目前已有109個系所完成訂立。

至於陳明通口述出書一事，陳文章說，陳已從台大退休 ，沒辦法規範退休教師不能做什麼。