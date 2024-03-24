我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

ISIS公開槍手血洗視角 民眾倒地繼續補槍 中彈男遭利刃反覆割胸

監視器爭議 柯文哲蔣萬安激烈交鋒

記者楊正海、歐陽良盈／台北24日電
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲（左）、現任市長蔣萬安（右）昨天一同出席清大月涵堂修建動土典禮。雙方入座後柯文哲率先打破沉默，主動提及台智光案，兩人短暫交談。（記者林俊良／攝影）
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲（左）、現任市長蔣萬安（右）昨天一同出席清大月涵堂修建動土典禮。雙方入座後柯文哲率先打破沉默，主動提及台智光案，兩人短暫交談。（記者林俊良／攝影）

台北市議員陳重文因警用監視器涉貪案被收押禁見，引發台北市長蔣萬安和前市長柯文哲連日為監視器合約隔空交鋒，兩人昨出席活動同框，柯向蔣解釋當時簽約原由，但蔣一離開，柯不干示弱嗆蔣「好膽就去臨時會啊」，副市長李四川回擊「因為你8年的漠視，才產生今天的結果」。

蔣萬安昨先是表示，警察局的專案費率是在柯市長任內2017年簽訂，3M費率月租2200元(台幣，下同，約68.86美元)，再加上議會但書要求全面使用3M，北市府依此編列預算，要問柯主席為什麼要簽2200元費率專案？

蔣萬安轉往出席清大月涵堂修建動土典禮，柯文哲也出席，兩人座位被安排在一起，也短暫交談監視器案，蔣萬安在活動結束後即離開，柯文哲則留下受訪。

柯文哲說，他只問兩個問題，第一，為什麼不敢開臨時會？如果是坦蕩蕩誠心檢討，就開臨時會，把來龍去脈講清楚；第二點最關鍵 ，為什麼柯編的預算是4.6億，到蔣才隔1年，卻變5.5億，多了9000萬，「如果我當台北市長，我一定把它擋住」。

柯文哲說，任內就有議員在施壓，警察局前局長壓力大，他說他來扛，2M就可以解決，不需要3M；廠商為多賺一點錢，就去施壓議會，他覺得做事合理就好，每一支攝影機去測，如有延遲、影像不清用3M，其他可以用2M解決，就繼續用2M，他任內3M攝影機只有23%，另77%是用2M，但是廠商貪心想賺更多，希望100%都用3M。

「看柯市長如此咄咄逼人，我就不忍了」，李四川指出，柯任內不但沒有把母約解掉，還在2017年與台智光公司再訂一個專案網路的子約；柯編列2023年警局監視器預算時，是23%用3M，77%用2M，所以才會編4.6億元，但留給蔣市府因覆議失敗，議會但書要求全部都要用3M，「不必問蔣市府，所有的答案都依柯市長制定的」。

柯文哲見狀又在臉書出示卸任前最後一份公文，「請警察局向下任市長提報議會但書窒礙難行事由」、「該但書實際上為財團勾結議會，詐取國家財產之惡行惡狀，必須公告於世，予以遏止」柯強調，在他任內他負責，蔣萬安不要再胡扯費率，為了卸責說謊。

北市副發言人李政軒指出，說謊是非常嚴重的指控，蔣萬安在哪一件事情上說謊？請柯提出具體證據，否則把這兩字吞回去。柯不要再以公文上的辭藻卸責、閃躲，八年之間沒有作為，也擋不下議會但書的是誰？所有責任推給下一任的又是誰？

柯文哲 預算 臉書

上一則

高雄鋁工廠氣爆 8人炸飛2移工亡

下一則

民主基金會執行長難產 藍委：卡韓怎協商？

延伸閱讀

柯文哲：綠電吃飽 台電虧慘 全民埋單

柯文哲：綠電吃飽 台電虧慘 全民埋單
重磅快評／流量王變流浪王 柯文哲小草宛如牆頭草

重磅快評／流量王變流浪王 柯文哲小草宛如牆頭草
會蔡英文惹爭議 柯文哲：反省改進

會蔡英文惹爭議 柯文哲：反省改進
會蔡英文惹爭議 柯文哲：反省改進

會蔡英文惹爭議 柯文哲：反省改進

熱門新聞

CNN報導，台積電海外擴廠面臨人才短缺、東西文化差異等重大挑戰。路透

CNN走訪台積電工廠內部 讚台灣人才是其秘密武器

2024-03-23 15:54
桃園市有對謝姓兄弟為了與馬姓手足爭家產，在老爸死後偽造假遺囑，卻因捺印指紋模糊引起懷疑提告，桃園地檢署偵結，將謝姓兄弟依偽造文書、詐欺取財未遂起訴。記者陳恩惠／攝影

爭家產…台兄弟竟掀冰櫃扳開亡父手指 捺印偽造遺囑

2024-03-16 12:24
總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）被控與隨扈不倫戀，花蓮地院昨判賠。圖／本報系資料照片

台總統府前發言人不倫戀判賠 人夫隨扈痛訴「活在地獄」

2024-03-20 15:19
高雄前立委王世雄7年前赴中國接受換肝手術，整體花費約800萬元(約26萬美元)，他身上有著一名28歲年輕人「新鮮的肝」，卻不敵胰臟癌考驗，病逝高雄長庚醫院。(本報資料照)

出身高雄世家 台前立委王世雄癌逝 憾未把父骨灰帶回台

2024-03-21 10:24
男子朝同居女友的4名女兒接連硬上、指侵及逼口交，法院依加重強制性交、兒少性剝削等367罪，一共判他15年。示意圖。（本報資料照片）

台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次

2024-03-23 20:38
彰化縣女子林姝妤（左）夥同父母一家人誘出張姓男友殺害棄屍，最高法院判林女無期徒刑定讞。（圖／翻攝自林女臉書）

蛇蠍酒女全家動員…誘殺男友棄屍盜領15萬美元 判無期

2024-03-21 11:08

超人氣

更多 >
「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業
凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法
汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝

汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝
15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」

15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」
AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數