監視器爭議 柯文哲蔣萬安激烈交鋒

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲（左）、現任市長蔣萬安（右）昨天一同出席清大月涵堂修建動土典禮。雙方入座後柯文哲率先打破沉默，主動提及台智光案，兩人短暫交談。（記者林俊良／攝影）

台北市議員陳重文因警用監視器涉貪案被收押禁見，引發台北市長蔣萬安和前市長柯文哲 連日為監視器合約隔空交鋒，兩人昨出席活動同框，柯向蔣解釋當時簽約原由，但蔣一離開，柯不干示弱嗆蔣「好膽就去臨時會啊」，副市長李四川回擊「因為你8年的漠視，才產生今天的結果」。

蔣萬安昨先是表示，警察局的專案費率是在柯市長任內2017年簽訂，3M費率月租2200元(台幣，下同，約68.86美元)，再加上議會但書要求全面使用3M，北市府依此編列預算 ，要問柯主席為什麼要簽2200元費率專案？

蔣萬安轉往出席清大月涵堂修建動土典禮，柯文哲也出席，兩人座位被安排在一起，也短暫交談監視器案，蔣萬安在活動結束後即離開，柯文哲則留下受訪。

柯文哲說，他只問兩個問題，第一，為什麼不敢開臨時會？如果是坦蕩蕩誠心檢討，就開臨時會，把來龍去脈講清楚；第二點最關鍵 ，為什麼柯編的預算是4.6億，到蔣才隔1年，卻變5.5億，多了9000萬，「如果我當台北市長，我一定把它擋住」。

柯文哲說，任內就有議員在施壓，警察局前局長壓力大，他說他來扛，2M就可以解決，不需要3M；廠商為多賺一點錢，就去施壓議會，他覺得做事合理就好，每一支攝影機去測，如有延遲、影像不清用3M，其他可以用2M解決，就繼續用2M，他任內3M攝影機只有23%，另77%是用2M，但是廠商貪心想賺更多，希望100%都用3M。

「看柯市長如此咄咄逼人，我就不忍了」，李四川指出，柯任內不但沒有把母約解掉，還在2017年與台智光公司再訂一個專案網路的子約；柯編列2023年警局監視器預算時，是23%用3M，77%用2M，所以才會編4.6億元，但留給蔣市府因覆議失敗，議會但書要求全部都要用3M，「不必問蔣市府，所有的答案都依柯市長制定的」。

柯文哲見狀又在臉書 出示卸任前最後一份公文，「請警察局向下任市長提報議會但書窒礙難行事由」、「該但書實際上為財團勾結議會，詐取國家財產之惡行惡狀，必須公告於世，予以遏止」柯強調，在他任內他負責，蔣萬安不要再胡扯費率，為了卸責說謊。

北市副發言人李政軒指出，說謊是非常嚴重的指控，蔣萬安在哪一件事情上說謊？請柯提出具體證據，否則把這兩字吞回去。柯不要再以公文上的辭藻卸責、閃躲，八年之間沒有作為，也擋不下議會但書的是誰？所有責任推給下一任的又是誰？