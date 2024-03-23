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喊「還我質詢」卻改書面 藍批綠色巨嬰找韓麻煩

記者屈彥辰／台北23日電

民進黨立法院黨團昨發動甲級動員，國民黨立委羅智強等早早在立法院議場內等待因應。不過，羅智強表示，民進黨有七位立委放棄口頭質詢改書面，當中包括上周五遭唱名三次跳過，要求立法院長韓國瑜還我質詢的民進黨立委郭國文、賴惠員、林楚茵，不理解「這群綠色巨嬰在幹什麼？」

羅智強昨表示，看看民進黨的綠色巨嬰團，是不是又要找韓國瑜院長的麻煩？但是令他萬分訝異的有二點。第一，民進黨上周才唉唉叫，說韓國瑜沒收了他們的口頭質詢。「各位知道嗎？今天竟然有黃捷等七位民進黨立委，放棄口頭質詢，改成書面質詢。其中，郭國文、賴惠員、林楚茵正是上星期五，民進黨被唱名未到的八位立委的其中三人。」

羅智強諷刺，「我的老天爺，民進黨不是哭天喊地叫著『韓國瑜還我質詢』嗎？怎麼，可以口頭質詢了，你又不質詢了？」

羅智強又說，第二，民進黨還甲動，也就是民進黨所有的立委都要到，總沒有理由說有行程不在立法院，只好書面質詢。他實在不太理解，這群綠色巨嬰在幹什麼？人都在立法院了，還放棄口頭質詢，上周被依議事規則沒收口頭質詢，到底在吵什麼？

林楚茵昨回應，他是因為被韓國瑜惡搞過後，擔心質詢又被沒收，才改書面。林楚茵表示，她不是綠色巨嬰，這是藍色恐懼。「因為上周五才被韓國瑜沒收質詢權，今天又是被排在交通組倒數第二個，一日被韓國瑜惡搞，已讓她心生恐懼，不知道會不會被惡搞，又被沒收質詢。」 林楚茵說，改書面質詢至少「有質詢」，被沒收，就什麼都沒有了。

民進黨 韓國瑜 國民黨

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