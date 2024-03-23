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新聞眼╱民進黨黑韓不斷 韓國瑜攻守力求平衡

記者 唐筱恬

南海情勢風雲詭譎，耗費台幣17億元打造的太平島新碼頭即將舉行啟用儀式，立法院副院長江啟臣多次呼籲蔡英文總統登太平島宣示主權，國民黨立委也決定自行率團登島考察領土。立法院長韓國瑜自知身分具高度敏感性，決定不參加，定位國防外交為總統職權，不逾越立法院長角色，也不與蔡英文別苗頭。

被民進黨視為「政治提款機」的韓國瑜，屢遭黑韓產業鏈攻擊，但近日人氣出乎意料水漲船高。綠營立委窮追猛打，要將「酒空院長」、「草包院長」形象扣在韓國瑜身上，不但未成功反讓自己醜態百出，立法院「開天窗」事件，立委總質詢愛遲到，還要議事人員當保母通知，被韓國瑜依照議事規則狠狠「教訓」一番，綠委們顏面掃地，韓國瑜在國會立威、樹立公正中立的形象。

台灣民主基金會的人事大戰上，韓國瑜也展現國會議長高度，而且頗沉得住氣。台灣民主基金會自成立20多年，均由立法院長出任董事長，民進黨未拿下國會議長，卻遲遲不願放手，不只對董事長改選時間一拖再拖，還一度悄悄更改董事名單等，遭質疑「卡韓」。韓國瑜不動聲色布局人事，選擇非國民黨籍的國際外交專家盧業中任執行長，淡化政黨色彩，強調專業，一來讓各界信任，二來也有不願升高藍綠衝突之意。

國會外交國防委員會將率團太平島考察行程，身為國防外交立委的韓國瑜，自可主張以外交立委身分登太平島宣示主權、關心第一線官兵生活等，但韓國瑜清楚定位自己「國會議長」的角色，不與總統爭搶鋒頭，在南海情勢仍險峻的時刻，避免情勢複雜化，谷底翻身後，攻守求平衡，韓國瑜的政治智慧已更上一層樓。

韓國瑜 國民黨 蔡英文

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電價漲 工商界轟蔡政府能源結構 餐飲業者批選後甩鍋

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避免與蔡英文較勁 韓國瑜暫不登太平島

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