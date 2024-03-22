11監委放過陳宗彥 藍委揚言封殺任何人事名單

行政院前發言人陳宗彥在任職台南市府時被指接受性招待，替酒店業者關說，不過監察院對其彈劾 不成立。國民黨 立法院黨團昨日舉行記者會，黨團書記長洪孟楷砲轟，監察院過去打老虎，現在連老鼠屎都不敢打，並點名11名不同意彈劾成立的監察委員，列為永久黑名單，出現在任何人事名單會全部否決。

陳宗彥彈劾案以不同意11票比同意2票，未為成立。本次參與審查，同意彈劾成立的僅2名，分別為監委林盛豐、王麗珍；不同意彈劾成立的為11名，分別為監委王榮璋、浦忠成、葉宜津、施錦芳、張菊芳、趙永清、賴振昌、郭文東、蕭自佑、林文程、鴻義章等。

洪孟楷說，這是大是大非，陳宗彥也親口承認「小芸有空嗎」是他傳的，監察院拿出微信通聯紀錄打臉陳宗彥。在監察院裡，居然是11票比2票，有11位監察委員認為陳宗彥不須被彈劾。無論有什麼理由，監察院講法是推給檢調偵查中，所以不適合彈劾。五權分立，各自行使職權，監察院責任就是對於公務人員彈劾、糾舉。

洪孟楷表示，監察院過去是打老虎的機關，現在連陳宗彥這種老鼠屎都不敢打，11位監察委員對得起就職宣誓效忠的中華民國國旗跟國父遺像嗎？2026年7月31日任期屆滿，要有新的監委，一定會嚴格把關，該11位監委徹底不適任，被列為國民黨團黑名單，若還有被提名，絕不會同意這11位監委續任。

洪孟楷強調，監察院不只是蒼蠅院，連老鼠屎都不敢除，不彈劾是幫性招待合理化嗎？該11位監委被國民黨團列為永久黑名單，出現到任何人事名單，一定全部否決。

國民黨立委黃健豪說，今年開始是新的國會，監察委員唾面自乾，完全不知道監委憲法職責，沒有認清職責在什麼地方，只會護航同黨籍的政治人物。王榮璋、葉宜津過去擔任民進黨 立委，當初被提名時，宣稱會中立執行監委職責，但結果來論，還是維持民進黨作風。

黃健豪表示，這個會期會提出監委退場機制，不是提名後就安穩做6年，監委也須向社會大眾負責，因此會提出讓監委也有所謂的考核退場機制 。接下來監察院的人事審查跟預算審查，一定會嚴格監督。

國民黨立委羅廷瑋說，監察院是酬庸養老院，最新任務不是協助調查，而是協助綠營官員洗白。11位監委當中高達6位，直接被民進黨提名來擔任候選人或擔任立委要職的。他也質疑，彈劾不成立的原因是什麼，賴清德當選後，旁邊的人馬雞犬升天，連老鼠屎都能洗白。