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冷眼集／綠委無理還不饒人 假公濟私報仇

記者 陳洛薇

賴清德五二○就任總統，立法院在野黨主張總統常態化到立法院國情報告，立法院司法及法制委員會昨邀請立法院秘書長周萬來報告，不過，民進黨立委莊瑞雄針對上周五立委質詢未到開天窗一事，對周萬來咄咄逼問，甚至辱罵「你笨到沒有跟院長提醒嗎？」

立法院上周史無前例開天窗，因為立委登記質詢未到，韓國瑜按照立法院議事規則處理，唱名三次不在場，視為棄權，多名藍綠委無法質詢，藍委摸摸鼻子自認理虧，綠委倒是無理還不饒人，不依不饒修理韓國瑜，抗議「沒收質詢權」，21日還藉機修理周萬來，更毫不避諱挑明了說，秘書長沒有盡到提醒「瘋瘋的」院長的責任，已是失職，甚至要求秘書長要控制院長。

國會議長調和鼎鼐，必須超然客觀、立場中立、公正協調議事，立法院秘書長是承院長之命，處理立法院事務，角色同樣必須中立才能處理議事及院內事務，韓國瑜依議事規則處理議事，立委未盡到場質詢之責，本應自我檢討，竟還抱著陋習不改，指責議長不應照規則行事，連小學生都懂開會有準時的道理，立委諸公明知故犯還找替罪羔羊，又是什麼道理？

如同莊瑞雄昨天質問周萬來，「議事規則從以前到現在都同一本，沒有一個院長出錯，為什麼他（韓國瑜）出錯？你當秘書長失職」。既然知道議事規則，就應好好遵循，與其怪罪韓國瑜不給個方便、指責議事人員為何不提醒，不如好好看看議事規則、要求自己的助理下次提早掌握。

國會質詢應就事論事，立委有再大的權力，也不應將國會當刑堂審問為難議事人員，領人民薪水理應為民喉舌，未盡監督之責，還假公濟私報老鼠冤的作為，人民不會認同。

韓國瑜 賴清德 民進黨

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