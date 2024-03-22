綠委痛罵周萬來10分鐘 挨轟「有力監督虐童案？」

民進黨立委莊瑞雄。(本報資料照片)

在野黨要求賴清德就任總統後到立法院國情報告，且採即問即答，立法院司法及法制委員會昨邀請立法院秘書長周萬來報告總統赴立院國情報告及詢答模式的建議。民進黨 立委莊瑞雄質詢時提到立法院長韓國瑜 上周五院會沒收質詢權一事，莊痛罵周萬來「你笨到沒有跟院長提醒嗎？」媒體人羅旺哲批評，莊瑞雄就是欺負好人，並反問莊是否有拿出相同戰力來監督虐童案等事件？

本報系聯合報報導，國民黨 立委王鴻薇質詢表示，總統是否接受備詢，可否透過朝野協商決定？周萬來回答，依照現行法是這樣規定，也沒有大法官針對這項議題說過違憲，立法院對總統來國情報告是有決定權的，可主動邀請總統來報告。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，總統赴立法院國情報告，憲法前提非常清楚，立法院可以提出邀請，總統得決定要不要來，若總統願意是報告，而非質詢，在野黨提案要求總統赴立法院進行即問即答的國情報告，以及將該報告常態化、每年都要來的主張恐怕都逾越憲法授權。

莊瑞雄質詢時則「岔題」提到沒收質詢權一事，莊詢問周萬來「議事規則從以前到現在都同一本，沒有一個院長出錯，為什麼他出錯？你當秘書長失職」，更稱周萬來應對韓國瑜盡力輔佐，「畢竟韓國瑜這個人瘋瘋的、人很有趣，你要控制他一下」，莊還說，「沒收質詢權不就很厲害，但這攸關之後四年，我如果要亂，你周萬來會被亂死，要講道理，要維護各黨委員權利。」莊瑞雄痛罵十分鐘，周萬來則全程尷尬微笑，未多做回應。

後續質詢的國民黨立委羅智強追問，莊瑞雄認為周萬來沒有及時糾正韓國瑜的錯誤，但是韓國瑜宣讀唱名三次後，宣布未到的立委跳過，錯了嗎？周萬來坦言「沒有」。羅智強說，韓國瑜是捍衛立法院議事規則的尊嚴，韓國瑜沒有錯、議事人員也沒有錯。周萬來說，每一個施政報告、施政質詢一定有做宣告。

中時新聞網報導，羅旺哲在政論節目《新聞大白話》中表示，周萬來沒有口出惡言，有問必答，一五一十回答，從片段來看，莊瑞雄是謾罵性、揶揄、嘲諷性地數落周萬來，可是這一兩個月來，周萬來奉公守法，為何莊瑞雄要提高戰力、嗓子去罵？