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年輕人改觀了 韓國瑜滿意度過半 民調超車蔡英文

台灣新聞組／台北21日電
台灣民意基金會公布最新民調，立法院長韓國瑜（右）表現滿意度達5成2，不滿意3成4；蔡英文總統（左）施政滿意度4成5，不贊同者4成6。(本報資料照片)
台灣民意基金會公布最新民調，立法院長韓國瑜（右）表現滿意度達5成2，不滿意3成4；蔡英文總統（左）施政滿意度4成5，不贊同者4成6。(本報資料照片)

台灣民意基金會19日公布最新民調，立法院長韓國瑜表現滿意度達五成二，不滿意三成四；行政院長陳建仁施政滿意度為四成八，不滿意度三成九；蔡英文總統聲望贊同者四成五，不贊同者四成六。其中，20到24歲達五成八滿意，年輕人對韓國瑜印象變好，這是令人嘖嘖稱奇的轉變。

民調細項顯示，對韓國瑜擔任立法院長表現，10.9%非常滿意，41.2%還算滿意，18.3%不太滿意，15.9% 一點也不滿意，9.7%沒意見，3.9%不知道。

對陳建仁內閣施政表現反應，11.5%非常滿意，37.1%還算滿意，21.4%不太滿意， 18.5%非常不滿意，7.8%沒意見，3.8%不知道、拒答。對蔡總統聲望，15.7%非常贊同，30%還算贊同，24.9%不太贊同，22% 一點也不贊同，6.3%沒意見，1.1%不知道。

本報系聯合報報導，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，2024年總統與立委選舉，民進黨雖贏得總統， 但輸掉國會，蔡總統在選舉過程中聲望一路低迷，選後有復甦的跡象，下個月蔡總統的聲望走向，是值得關注的重點，也將為她八年執政畫下句點。

游盈隆指出，對於韓國瑜表現，從年齡層看，除了25歲到34歲族群呈現滿意與不滿意各半外，其他每一個年齡層都呈現半數或遠超過半數滿意韓國瑜的表現。

該民調訪問期間是3月11到13日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣，市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1090人，市話762人，手機328人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年 齡及教育程度加權，以符合母體結構；經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

中時新聞網報報導，韓國瑜的滿意度為五成二，這份民調結果也讓許多PTT上的鄉民熱議，紛紛直呼「正經，繼續保持」、「不是韓有多好，是民進黨真的有夠爛」，「會不會是那些立委真的太草包，顯得韓沒那麼差？」、「征服宇宙」、「民進黨還以為打韓是仙丹」、「40%立委都翹班上通告，台灣人都看在眼裡」、「民進黨立委自己要遲到還硬拗，幫別人抬升好感度，怪誰？就是不會檢討自己」、「韓做事不可能差到哪，不然當初北農早就爛光」、「他本來就不錯，只是一直被民進黨黑」、「韓國瑜得票跟賴清德差不多，知道嗎」。

韓國瑜 民進黨 民調

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