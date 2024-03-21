我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

水原涉賭風波後首現身 大谷翔平不發一語 快步離開飯店

多管齊下 德州5方式槓聯邦邊境政策

老農津貼藍委喊到萬元 農業部：排擠其他預算

記者張睿廷、林縉明、林銘翰、李柏澔／台北21日電
行政院今年初才將老農津貼加碼至每月8110元台幣，朝野立委近來又紛提修法草案再度加碼，盤點新國會到目前為止，已多達八個修法版本。（記者劉學聖／攝影）
行政院今年初才將老農津貼加碼至每月8110元台幣，朝野立委近來又紛提修法草案再度加碼，盤點新國會到目前為止，已多達八個修法版本。（記者劉學聖／攝影）

行政院今年初才將老農津貼加碼至每月8110元（新台幣，下同，約255美元），朝野立委有感於物價上漲紛紛修法再度加碼，盤點新國會到目前為止已多達8個修法版本，國民黨立委游顥等人主張將老農津貼調高至每月1萬元，民進黨立委陳秀寶的修正版本，也主張將老農津貼調整為每月8550元。

農業部表示，現行每年老農津貼的預算大約400億元，以立委的提案來看，每月若提高到8550元，每年多支出近30億元；若提高到1萬元，則多支出120餘億。這些額外支出將由國庫來撥補，但若不斷加碼，勢必會排擠到其他的農業預算。

國民黨立委游顥、黃建賓、張嘉郡等人舉行記者會，提出老農津貼版本。藍委認為台灣近年景氣不佳，通膨嚴重，消費者物價指數及外食費增長居高不下，老農津貼調整勢在必行，主張自明年起，每月福利津貼調整為1萬元，並於每年依據前1年消費成長率公告調整。

新國會上路後不少立委爭相提出法案，其中關於「老農津貼加碼」已高達8個版本，普遍均為農業縣市立委提出相關修法。

張嘉郡表示，老農津貼從1995年開辦至今已29年，開辦時每月3000元，2011年建立制度性調整機制，參照消費者物價指數成長率，4年調整一次，從每月7000元起至今為8110元，增加約15%，但追不上物價飆漲，建議逐年依據CPI指數調整一次。

民進黨立委王美惠主張，未來CPI累計成長率5%時，中央應予以調整，其後每3年調整一次；民進黨立委陳冠廷主張，每兩年依照CPI指數調整一次。

民進黨 預算 國民黨

上一則

為選票棄守監督 國會最大黨何用

下一則

黑白集／AI真偽難辨 陳建仁真懂被騙滋味？

延伸閱讀

「蔡英文不去我們去」…立委規畫5月16日登太平島

「蔡英文不去我們去」…立委規畫5月16日登太平島
怕被唱名三次不到提前宣布休息 台質詢立委都變乖了

怕被唱名三次不到提前宣布休息 台質詢立委都變乖了
新聞評論／韓國瑜第二擊：立委遲到打混是愧對選民

新聞評論／韓國瑜第二擊：立委遲到打混是愧對選民
網軍抹黑藍立委候選人 「空軍總裁」被起訴

網軍抹黑藍立委候選人 「空軍總裁」被起訴

熱門新聞

中華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛。（記者黃仲明／攝影）

台航空業暑期搶客 華航、長榮、星宇北美線開戰

2024-03-13 02:28
桃園市有對謝姓兄弟為了與馬姓手足爭家產，在老爸死後偽造假遺囑，卻因捺印指紋模糊引起懷疑提告，桃園地檢署偵結，將謝姓兄弟依偽造文書、詐欺取財未遂起訴。記者陳恩惠／攝影

爭家產…台兄弟竟掀冰櫃扳開亡父手指 捺印偽造遺囑

2024-03-16 12:24
澎防部演訓示意圖。本報資料照片

美軍在台協助訓練？遭澎湖醉男痛毆 3美籍壯漢身分曝光

2024-03-12 15:04
台灣一名女性參加慶生趴疑遭下藥。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ami Suhzu）

女參加慶生趴疑遭下藥 壽星遭脫光光、鋼珠槍教訓

2024-03-15 21:48
2月6日，新竹一處國軍基地舉行訓練，總統蔡英文（中）到場視察。歐新社

美媒稱美啟動對台重大軍事合作 派陸軍特種部隊常駐

2024-03-13 11:08
國民黨立委陳玉珍近期清理在立法院的辦公室時，清出在新冠肺炎疫情期間購買的中國快篩，但因為已經過期，所以昨天送到立法院垃圾場等待處理。記者林俊良／攝影

藍委陳玉珍丟棄逾百箱中國製快篩 羅一鈞提醒2件事

2024-03-14 13:02

超人氣

更多 >
屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走
英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除
世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？
浴室這4個缺點 恐影響售屋

浴室這4個缺點 恐影響售屋
廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了