老農津貼藍委喊到萬元 農業部：排擠其他預算

行政院今年初才將老農津貼加碼至每月8110元台幣，朝野立委近來又紛提修法草案再度加碼，盤點新國會到目前為止，已多達八個修法版本。（記者劉學聖／攝影）

行政院今年初才將老農津貼加碼至每月8110元（新台幣，下同，約255美元），朝野立委有感於物價上漲紛紛修法再度加碼，盤點新國會到目前為止已多達8個修法版本，國民黨 立委游顥等人主張將老農津貼調高至每月1萬元，民進黨 立委陳秀寶的修正版本，也主張將老農津貼調整為每月8550元。

農業部表示，現行每年老農津貼的預算 大約400億元，以立委的提案來看，每月若提高到8550元，每年多支出近30億元；若提高到1萬元，則多支出120餘億。這些額外支出將由國庫來撥補，但若不斷加碼，勢必會排擠到其他的農業預算。

國民黨立委游顥、黃建賓、張嘉郡等人舉行記者會，提出老農津貼版本。藍委認為台灣近年景氣不佳，通膨嚴重，消費者物價指數及外食費增長居高不下，老農津貼調整勢在必行，主張自明年起，每月福利津貼調整為1萬元，並於每年依據前1年消費成長率公告調整。

新國會上路後不少立委爭相提出法案，其中關於「老農津貼加碼」已高達8個版本，普遍均為農業縣市立委提出相關修法。

張嘉郡表示，老農津貼從1995年開辦至今已29年，開辦時每月3000元，2011年建立制度性調整機制，參照消費者物價指數成長率，4年調整一次，從每月7000元起至今為8110元，增加約15%，但追不上物價飆漲，建議逐年依據CPI指數調整一次。

民進黨立委王美惠主張，未來CPI累計成長率5%時，中央應予以調整，其後每3年調整一次；民進黨立委陳冠廷主張，每兩年依照CPI指數調整一次。