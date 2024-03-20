被控不倫判賠 府前發言人Kolas要上訴

總統府前發言人Kolas Yotaka前年競選花蓮縣長時，與已婚李姓隨扈發展不倫戀，雙方對話露骨，還談到「想懷孕」，並準備租屋同居。李妻提告求償百萬元，花蓮地院民事庭昨天下午宣判，認定Kolas嚴重不法侵害李妻配偶關係的身分法益，判賠75萬元(台幣，下同）。Kolas Yotaka及李妻均未出庭，雙方均得上訴。

李妻得知判決結果，感謝法官還她公道，她說提告不是為了高額賠償，只是想討回公道，判決金額尊重法院認定，原則上不會上訴，但如果對方上訴，就會附帶上訴。

Kolas審理時表示，是李姓隨扈主動、多次追求，她都婉拒；與李的對話不能代表已經接受李男追求，也無親密交往行為或其他不適當肢體接觸。對於判決結果，Kolas說，「政治場，是血腥的戰場」，這條爭取恢復名譽的苦路還沒結束，她已經提出上訴，「花蓮高分院見」。

Kolas表示，花蓮地院的判決結果令她及律師相當震驚，在毫無證據的前提下，做出先入為主的不公判決，「我知道我面對的不是只有一個人，背後是一群人。我當然要上訴，我不會輸。」

判決書指出，Kolas於2022年10月下旬起在LINE 訊息中與李姓隨扈有超乎工作關係，超過一般朋友正常社交往來程度的曖昧對話；且於同年11月27日競選活動結束後，與李接近每日每夜密集通訊。對話內容可知雙方不僅互相表示愛意，並有親密肢體接觸、在花蓮看屋準備租住、計畫懷孕同居及討論處理李的婚姻等。

李妻主張，丈夫與Kolas日久生情，不僅同遊同住，還提到要生小孩，造成她精神上的痛苦。

法官認為，Kolas和李姓隨扈二人交往互動已超乎工作關係，也逾越一般朋友正常社交往來程度，一般婚姻中配偶難以容忍，足以破壞李妻與李的婚姻關係，不法侵害李妻配偶關係的身分法益，情節重大。審酌雙方經濟能力、社會地位等情況，判Kolas須賠償李妻精神慰撫金。

李妻和丈夫結婚十多年，育有兩子，她去年六月委託律師提告，並提供大量丈夫與Kolas的對話紀錄佐證，包括兩人以「登聖母峰」作為幽會暗語；Kolas還刻意挑排卵期回花蓮與李「拚做人」，計畫生小孩取名「Lucy」等。事後李妻喊話蔡英文 總統、副總統賴清德 主持公道，Kolas因此辭去總統府發言人職務，被迫淡出政壇；李姓隨扈也被調職處分。