黑白集╱縱容綠委 柯建銘還少一座焚化爐？

民進黨 立委近日不斷「黑韓」，院會集體缺席被當，卻誣賴韓國瑜「沒收質詢權」，還甩鍋議事人員。未料，議事組提出調查報告，戳破綠委的謊言接力賽。柯建銘原本高舉國會改革大旗討韓，眼見東窗事發，便改口「誰的疏失都不要緊」。歹戲拖棚，棚垮壓倒綠委，真是天道好輪迴。

薪水小偷喊捉賊，邏輯荒謬到讓民眾恥笑。當天民進黨排定輪值盯場的，是洪申翰和林楚茵，兩人雙雙缺席；辜負選民，也辜負黨。更可議的是，議事組兩次通知洪申翰新進度，提醒發言時間提前，他竟咬死沒人明確告知。社運代表洪申翰如此硬拗，莫非學壞了才能連任不分區？

柯建銘嗆韓不懂國會議事慣例和文化，說歷任院長都沒犯過這種錯，為何唯獨這次如此？老柯怎不自省，為何唯獨本屆綠委被逮集體落跑總質詢？為何完全執政，綠委卻自閹質詢時間，書面質詢多過上台？又為何去霸占別人發言台？

萬年總召縱容值班綠委拖哨，連黨工怠惰不監看議場，也不知情嗎？說句大白話，就是8年躺慣了。網民戲稱，蔡英文之前，綠委文武雙全；現在只能派女委員碰瓷被性騷 。51席比8席還沒用。

20多年來，每逢藍綠對決，柯總召皆高喊把國民黨 送進「歷史焚化爐」。看在後繼無人的份上，老柯多備一座焚化爐自家用吧！