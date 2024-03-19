怕被唱名三次不到提前宣布休息 台質詢立委都變乖了

立院召開總質詢，不少立委都提前進入議場等待，以免又導致立院開天窗。（記者陳正興／攝影）

立法院上周五爆發總質詢之亂，立法院長韓國瑜 依序唱名登記發言立委，結果立委全部不在場，院會因而「開天窗」提前宣布休息。而在事件落幕後，19日立法院總質詢不少藍綠立委都因而提前或準時進入議場。國民黨 立委葉元之表示，有觀察到大家提早到場準備；而民進黨 立委蔡易餘則說，與過去無不同，簽到進議場後與其他立委寒暄。

韓國瑜日前主持院會，唱名院會登記質詢立委，依照立院議事規則唱名三次後，由於完全沒有立委在場，因而提前喊休息，引發民進黨砲轟「沒收質詢權」，藍營立委也痛罵綠委「遲刻魔」，藍綠因此吵成一團，18日韓國瑜還為此協商，但無達成結論。

經過立法院總質詢開天窗事件後，19日立法院總質詢，不少藍綠立委都提前或是準時進入議場，深怕又再出狀況。葉元之表示，大家之所以提早到，應是提早進去做準備，擔心出現前面的委員沒來，又被跳掉的狀況。韓國瑜的主持風格某種程度還滿尊重行政官員，不能動不動就中場休息讓官員枯等，所以照著議事規則走，這次可能是怕出現上周狀況，所以提早到場。

而蔡易餘也被拍到提前進入議場，他表示，今天就是簽到後，進議場與其他委員寒暄，與過去並無不同，並沒有因為先前的爭議而受到影響。

民眾黨立委林憶君19日下午質詢，原本幕僚預估的時間為下午4點，議事處通知的時間為下午3點到4點，他3點不到就進入議場做準備。林憶君說，委員質詢時需先到場準備這是無庸置疑的，但院方可以給些彈性，有些人提早到、有些委員臨時有狀況呼籲大家彼此尊重，委員也會謹守議事規則與質詢本分。

對於韓國瑜上周主持院會議事，按照議事規則開會，是否也成功帶動立委準時質詢的風氣。國民黨立委廖偉翔表示，從結果論來說是如此，立法院是國家的最高立法殿堂，立法委員要以議事規則為依歸，照議事規則走，對立法院風氣是有幫助的。

國民黨立委賴士葆表示，他在立法院多年，每次總質詢他都提早半小時以上到議場，因為如果前面委員因故不來、或因故提早結束，他就隨時可上場。今天大家提早到議場是好事，也代表韓院長的按議事規則處理是正確的，民進黨委員只是惱羞成怒，將此事政治化來攻擊韓院長而已。