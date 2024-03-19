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綠盼回復質詢 藍促先道歉 三黨團總召協商未果

台灣新聞組／台北19日電
民進黨立委賴惠員（左起）、邱志偉、洪申翰、郭國文、林楚茵、陳冠廷日前舉行記者會批評立法院長韓國瑜剝奪他們的質詢權。(記者潘俊宏／攝影)
民進黨立委賴惠員（左起）、邱志偉、洪申翰、郭國文、林楚茵、陳冠廷日前舉行記者會批評立法院長韓國瑜剝奪他們的質詢權。(記者潘俊宏／攝影)

立法院長韓國瑜上周五主持院會總質詢時，因多名立委未在場而在唱名後提前結束議事，引發民進黨立委質疑「沒收質詢權」。韓昨中午召集三黨團總召協商，但朝野無法達成共識，將擇日再議。國民黨團總召傅崐萁主張「按照議事規則走」；民進黨團總召柯建銘則說「事緩則圓，下次協商就要公開直播，希望大家先冷靜」。

立法院總質詢風波延燒數日，藍綠近日更在誰是「罪魁禍首」持續交鋒。韓國瑜昨召集朝野協商，據了解，柯建銘希望回復立委質詢時間，但傅崐萁不同意，認為此例一開，以後所有委員都要等前面委員；民眾黨總召黃國昌表示尊重每個委員發言權，也尊重韓國瑜裁示。

是否要讓民進黨立委回復質詢時間？國民黨團昨天上午幹部會議討論時，立委徐巧芯、陳玉珍、王鴻薇、羅智強等人態度強硬，皆認為是民進黨立委違反議事規則在先，絕對不能退讓給民進黨回復質詢時間，如果民進黨想「補考」，也應該先道歉才能回復；也有藍營立委建議比照地方議會「課表模式」，明定所有委員質詢時間，但上次院會遲到立委「不得溯及既往」回復質詢。

傅崐萁在朝野協商結束後指出，這次也讓國會議員好好深思，立委代表人民監督政府，到底為何要改為書面質詢？為何要縮短質詢時間？國民黨團主張一切依議事規則處理，該怎麼樣就怎麼樣，不得任意更改。

柯建銘則以國民黨前立委費鴻泰為例，指行政院前院長蘇貞昌任內，朝野因美豬議題在議場上吵得很凶，費鴻泰拒絕上台質詢，所以就跳過，但後來還是協商讓費能重新質詢；立法院有「回復質詢」的前例在先，呼籲大家平心靜氣好好面對此事，到底是誰的疏忽沒關係，能夠校正回歸最重要。

對於被指為導致此風波的「元凶」，陳亭妃昨親自參加朝野協商，她會後出示議事人員資料，指自己當天上午11時45分進入議場位子，議事人員告知她韓國瑜主持上午會議至王鴻薇質詢結束，因為中午可能有接待，她當場就表達改為書面資料。陳亭妃強調這份資料原她公道；但王鴻微表示，陳亭妃自稱早就坐在議場等待，議事處的報告寫明時間，完全就是打臉陳亭妃。

國民黨立委羅明才指出，他大約在下午1時50分才被通知變成第一個質詢，最後趕不上2時30分的質詢，改成書面報告，如果更早通知，他便能提早趕至議場。

民進黨 國民黨 韓國瑜

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