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新聞評論／韓國瑜第二擊：立委遲到打混是愧對選民

聯合報社論
立法院院長韓國瑜（中）。(本報資料照片)
立法院院長韓國瑜（中）。(本報資料照片)

上周五立法院總質詢，院長韓國瑜連續唱名10位立委上台質詢，所有人均未到場，當即裁示休息結束院會。受影響的立委雖藍綠都有，但民進黨居多；綠委隨後衝向韓國瑜辦公室抗議，指控他「沒收質詢權」，總召柯建銘更批韓國瑜獨斷。事實上，如果民眾看到當天院會畫面，現場立委席上空蕩蕩一片，沒有一人在場，即不難理解韓國瑜之怒所為何來。

還在總質詢期間，備詢的閣揆和官員悉數到齊，而排號質詢的立委卻全部遲到缺席，詢答要如何進行？事情起因，是綠委陳亭妃臨時改為書面質詢，下一位質詢者羅明才也未到，一路唱名下去，沒有一人出現，主席韓國瑜只好宣布休息。民進黨立委事後大鬧，甚至歪樓指控韓國瑜想要「提早下班」去喝酒應酬；他們卻忘了：當時在院會現場的唯一立委，就是韓國瑜。失職的立委，指控議長不尊重他們的質詢權，問題是，這些立委尊重自己的質詢權嗎？

若在以往，遇到這種情況，議長可能裁示「暫時休息」，讓遲到立委有時間趕到。但那樣的話，備詢官員就得在那裡空等。這次韓國瑜直接裁示休息，或許有一個更大的用意，就是要讓社會大眾看清立委的真相，許多立委更在乎的其實不是盡監督之責，而是自己有30分鐘的「表演時間」。從這次情況看，不少民進黨立委都改為「書面質詢」；其原因可想而知，他們更習慣於「護航」，而不是「監督」。也因此，綠委怒控韓國瑜「沒收質詢權」，他們其實是在演戲！

韓國瑜這項行動，可視為他改革立院的「第二擊」。他的「第一擊」，是把立法院總務處長周傑調為參事，改由台中市新聞局副局長廖炯志接任。周傑的問題是，總務處指定包商為立委辦公室裝潢，出現了不可思議的收費報價。此外，周傑甚至會干預媒體到院採訪立委。在前院長游錫堃任內，這些問題都被忽略無視；但這不僅事涉國家公帑的胡亂濫用，更可能關係到公務員和包商間的不當勾結。韓國瑜若連這種事都假裝沒看到，要如何改革立法院？

如果說韓國瑜的「第一擊」，只是敲山震虎的象徵手法，他的「第二擊」就直接指向立法院的議事效能。立法院是國家最高立法機構，立法委員則是人民直接選出的最高民意代表；如果立委連總質詢都如此散漫敷衍，誰相信他們會認真盡忠職守，幫人民看守荷包，並監督政府？那天立法院委員席上空無一人的景象，任何民眾看了都會搖頭痛罵，但立委卻習以為常。前綠委林靜儀還說，總質詢空無一人是常態，「誰會吃飽閒坐在那裡看別人表演」？

林靜儀的盲點有三：第一，認為質詢只是「表演」；第二，把同僚的意見和官員答詢當空氣；第三，認為立委在外跑攤應酬還更重要。試想，立委支領的是部長級薪資待遇，其核心職責就是質詢和立法。如果對別人的質詢毫無興趣，輪到自己質詢又動輒遲到或只提書面，錯過質詢就把手指向別人，這樣的立委沒有愧對自己的薪水、愧對選民嗎？包括陳亭妃，宣稱她那天已表達要改為上午質詢；但當天上午最後一名立委質詢完畢已過了正午12時，韓國瑜能讓她上台嗎？

無論如何，韓國瑜當天裁示提早休息堪稱是漂亮的一擊，對習慣混水摸魚的立委敲下警鐘，也幫備席的官員鬆開了綁死在國會苦等的枷鎖。台灣民主化30多年，立委卻退化成「國會巨嬰」，是不可容忍的事！(轉載自聯合報社論)

韓國瑜 民進黨

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