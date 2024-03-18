民調／韓國瑜滿意度過半 蔡英文、陳建仁均未達五成

台灣民意基金會公布最新民調，立法院長韓國瑜表現滿意度達5成2，不滿意3成4；行政院長陳建仁施政滿意度為4成8，不滿意度3成9；蔡英文總統聲望贊同者4成5，不贊同者4成6。（本報系資料照）

台灣民意基金會公布最新民調 ，立法院長韓國瑜 表現滿意度達5成2，不滿意3成4；行政院長陳建仁施政滿意度為4成8，不滿意度3成9；蔡英文 總統聲望贊同者4成5，不贊同者4成6。

民調細項顯示，對韓國瑜擔任立法院長表現，10.9%非常滿意，41.2%還算滿意，18.3%不太滿意，15.9% 一點也不滿意，9.7%沒意見，3.9%不知道。

對陳建仁內閣施政表現反應，11.5%非常滿意，37.1%還算滿意，21.4%不太滿意， 18.5%非常不滿意，7.8%沒意見，3.8%不知道、拒答。對蔡總統聲望，15.7%非常贊同，30%還算贊同，24.9%不太贊同，22% 一點也不贊同，6.3%沒意見，1.1%不知道。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，2024年總統與立委選舉，民進黨雖贏得總統， 但輸掉國會，蔡總統在選舉過程中聲望一路低迷，選後有復甦的跡象，下個月蔡總統的聲望走向，是值得關注的重點，也將為她八年執政劃下句點。

游盈隆指出，對於韓國瑜表現，從年齡層看，除了25歲到34歲族群呈現滿意與不滿意各半外，其他每一個年齡層都呈現半數或遠超過半數滿意韓國瑜的表現。尤其，20到24歲達5成8滿意，年輕人對韓國瑜印象變好，這是令人嘖嘖稱奇的轉變。

該民調訪問期間是3月11到13日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣，市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1090人，市話762人，手機328人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年 齡及教育程度加權，以符合母體結構；經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。