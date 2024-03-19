黑白集／陳時中疫苗買貴 因林全報天價？

四年前的BNT 疫苗採購疑雲，陳時中 終於在法庭承認，當時政府議價是一劑43美元，遠高於後來鴻海等捐贈的每劑30美元。更驚人的是，陳時中說當時東洋報價是每劑78.36美元。若所言不假，東洋董事長林全就是政府險些「買貴」的禍首了。

BNT採購案，陳時中的說法多變。東洋案破局，陳時中說主要是「東洋沒有授權書」，責推東洋，讓林全也大嘆疫苗採購「水很深」。陳時中也說過，此案並沒有立委介入；但有立委爆料，陳時中在法庭承認，另一家代理商確是「蘇系立委」吳秉叡介紹。若法庭上說的是實話，其他豈非都在唬人？

陳時中的曖昧還不止於此。他說，採購金額取決數量和時間；但衛福部僅願採購東洋200萬劑疫苗，為何一個月後就買了「500萬到1000萬劑」？其間價差，到底是數量和時間因素，還是「經手的人變多了」？

這也印證，檢調早早將疫苗檢舉案簽結，有多荒謬可笑。連同高端疫苗 研發採購案，疫苗相關檢舉案超過60件，檢調無一徹查到底。如今靠陳時中的「妨害名譽」自訴案，才讓真相浮出水面。當初簽結的檢調，根本在敷衍了事。

如今東洋被指「天價報價」，究竟真相如何，得由林全自己說分明。但他曾是蔡政府閣揆，又是有政府標案的上市公司董事長，他能說實話嗎？（轉載自聯合報）