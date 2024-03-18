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319案20年／連勝文：兩次選舉槍擊案 都跟我家有關

記者鄭媁／台北18日電
國民黨副主席連勝文。(本報資料照片)
國民黨副主席連勝文。(本報資料照片)

兩顆子彈被視為翻轉2004總統大選關鍵，陳水扁擊敗前副總統連戰而連任總統，連戰的兒子、國民黨副主席連勝文接受本報專訪時感嘆「滿悲情的，台灣政壇20年來發生兩次選舉槍擊案件都跟我們家有關。第一次打在人家身上，倒楣的是我父親；第二次是打在我身上，倒楣的是我。」

連勝文回憶，三一九槍擊案當天深夜見到父親，連戰雖然很鎮定，但團隊已兵荒馬亂，各種謠言像野火蔓延，選情從原先非常樂觀到南部受挫，與今年總統大選前「國家級警報」如出一轍。

「20年前民進黨就喊中共要暗殺陳水扁，20年後靠國家級詐騙簡訊扯中共介選。」連勝文說，無論陳水扁是不是自導自演，民進黨利用資訊落差將突發事件宣傳成「國民黨與共產黨合謀暗殺」，散播謠言從中獲利，這些是事實；民進黨在此案無止盡地占便宜、成為最大受益者，台灣政壇宛如打開潘朵拉的盒子「只要贏，什麼事不擇手段都可以做」，台灣選舉成為一個誰能比誰更惡劣、更黑暗、更狠的遊戲。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，當時有限資訊下無法確知真相，但南部「中國人殺台灣人總統」已經發酵。此案的真實性有許多疑點，時任總統府秘書長邱義仁帶著一抹神秘微笑說「子彈在總統身上」，很難讓人相信其中純屬巧合。

連勝文 陳水扁 民進黨

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