319案20年／呂秀蓮疑槍手不只1人 喊重啟調查

2004年3月19日，總統大選投票前一天，競選連任的陳水扁（車上左）、呂秀蓮（車上右）乘吉普車在台南市掃街拜票途中遭槍擊，子彈打中呂秀蓮膝蓋和陳水扁腹部，畫面可見呂表情痛苦。此案已滿20年，呂秀蓮仍認為疑點重重。（本報資料照片）

三一九槍擊 案發生至今滿20年，雖然司法機關認定槍手就是已死亡的陳義雄，但前副總統呂秀蓮 仍懷疑槍手不只一人，還批評藍綠歷任總統都不聞不問，為求釐清真相，盼新國會和即將上任的賴政府可以重啟調查。

2004年總統大選投票前一天，競選連任的前總統陳水扁 與呂秀蓮於台南掃街造勢時遭槍擊，各中一槍。「三一九專案小組」於隔年公布調查結果，認定陳義雄就是唯一槍手。然而，由於陳義雄在案發後不久即「意外溺水身亡」，讓包括呂秀蓮在內的不少國人對三一九槍擊案的調查結果仍有質疑。

陳水扁在國史館最新出版的「陳水扁總統訪談錄」一書中表示，當年陳義雄在案發前半年即取得槍枝；陳水扁並表示，陳義雄作案動機是因為對他執政的不滿，害他賠錢，「將所有的帳算在我身上」。

陳水扁說，「開槍的凶嫌就是只有一個陳義雄，後來選擇自殺，而且有寫遺書交代後事。所以，這件事還有什麼好懷疑的。但是，到現在還是懸而未決，讓我覺得不可思議。」

不過，同為槍擊案的被害人，對於陳水扁的說法，呂秀蓮有不同見解。首先，呂秀蓮認為，到現在遍查各處，始終找不到犯案的槍枝，撈遍魚塭及安平港都一無所獲，陳義雄的存款帳戶也無可疑支出，難以證明陳義雄真的有買槍。

呂秀蓮指出，槍擊案發生之後，警方公布錄影畫面，第一時間強調一名灰衣男子形跡可疑；該名男子站在歡迎人群中靠馬路中央，一手拿競選小旗，另一隻手放在長褲口袋。當時，警方呼籲民眾提供有關灰衣男子的線索，但陳義雄死後，卻再不提灰衣男子。

呂秀蓮表示，陳義雄在案發後不久於安平港溺斃，一名在安平港工寮的林姓漁夫曾告訴記者，在陳義雄死前連續兩天看到疑似陳義雄的男子騎機車到安平港，與乘坐自用小客車的「三男一女」會合，勘查港區水道，並向漁夫洽談租借膠筏。林姓漁夫曾向附近派出所報案，後來還在立委安排之下親自向她重述，但專案小組漠視此一線索；她懷疑陳義雄的死並不單純，非單純意外。

呂秀蓮強調，新國會已開議，新總統也即將就任，她嚴正要求重辦三一九槍擊案，讓真相大白，也讓真凶能夠接受制裁。

呂秀蓮也向四人提問，分別是當年刑事警察局長侯友宜，和協助調查的美國鑑識專家李昌鈺，對調查方向存疑；同時，她也要問前總統府秘書長邱義仁，為何在三一九槍擊案後的記者會上露出一抹神祕的微笑？最後要問監察院長陳菊，她曾指示專案小組重辦槍擊案，何時才會有進展？