我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駕駛抱怨阻塞交通 金山海灣大橋擬自行車僅周五-周日上橋

中國公民在海外賭博也違法 公安部開放舉報平台

319案20年／呂秀蓮疑槍手不只1人 喊重啟調查

記者陳熙文／台北18日電
2004年3月19日，總統大選投票前一天，競選連任的陳水扁（車上左）、呂秀蓮（車上右）乘吉普車在台南市掃街拜票途中遭槍擊，子彈打中呂秀蓮膝蓋和陳水扁腹部，畫面可見呂表情痛苦。此案已滿20年，呂秀蓮仍認為疑點重重。（本報資料照片）
2004年3月19日，總統大選投票前一天，競選連任的陳水扁（車上左）、呂秀蓮（車上右）乘吉普車在台南市掃街拜票途中遭槍擊，子彈打中呂秀蓮膝蓋和陳水扁腹部，畫面可見呂表情痛苦。此案已滿20年，呂秀蓮仍認為疑點重重。（本報資料照片）

三一九槍擊案發生至今滿20年，雖然司法機關認定槍手就是已死亡的陳義雄，但前副總統呂秀蓮仍懷疑槍手不只一人，還批評藍綠歷任總統都不聞不問，為求釐清真相，盼新國會和即將上任的賴政府可以重啟調查。

2004年總統大選投票前一天，競選連任的前總統陳水扁與呂秀蓮於台南掃街造勢時遭槍擊，各中一槍。「三一九專案小組」於隔年公布調查結果，認定陳義雄就是唯一槍手。然而，由於陳義雄在案發後不久即「意外溺水身亡」，讓包括呂秀蓮在內的不少國人對三一九槍擊案的調查結果仍有質疑。

陳水扁在國史館最新出版的「陳水扁總統訪談錄」一書中表示，當年陳義雄在案發前半年即取得槍枝；陳水扁並表示，陳義雄作案動機是因為對他執政的不滿，害他賠錢，「將所有的帳算在我身上」。

陳水扁說，「開槍的凶嫌就是只有一個陳義雄，後來選擇自殺，而且有寫遺書交代後事。所以，這件事還有什麼好懷疑的。但是，到現在還是懸而未決，讓我覺得不可思議。」

不過，同為槍擊案的被害人，對於陳水扁的說法，呂秀蓮有不同見解。首先，呂秀蓮認為，到現在遍查各處，始終找不到犯案的槍枝，撈遍魚塭及安平港都一無所獲，陳義雄的存款帳戶也無可疑支出，難以證明陳義雄真的有買槍。

呂秀蓮指出，槍擊案發生之後，警方公布錄影畫面，第一時間強調一名灰衣男子形跡可疑；該名男子站在歡迎人群中靠馬路中央，一手拿競選小旗，另一隻手放在長褲口袋。當時，警方呼籲民眾提供有關灰衣男子的線索，但陳義雄死後，卻再不提灰衣男子。

呂秀蓮表示，陳義雄在案發後不久於安平港溺斃，一名在安平港工寮的林姓漁夫曾告訴記者，在陳義雄死前連續兩天看到疑似陳義雄的男子騎機車到安平港，與乘坐自用小客車的「三男一女」會合，勘查港區水道，並向漁夫洽談租借膠筏。林姓漁夫曾向附近派出所報案，後來還在立委安排之下親自向她重述，但專案小組漠視此一線索；她懷疑陳義雄的死並不單純，非單純意外。

呂秀蓮強調，新國會已開議，新總統也即將就任，她嚴正要求重辦三一九槍擊案，讓真相大白，也讓真凶能夠接受制裁。

呂秀蓮也向四人提問，分別是當年刑事警察局長侯友宜，和協助調查的美國鑑識專家李昌鈺，對調查方向存疑；同時，她也要問前總統府秘書長邱義仁，為何在三一九槍擊案後的記者會上露出一抹神祕的微笑？最後要問監察院長陳菊，她曾指示專案小組重辦槍擊案，何時才會有進展？

呂秀蓮 槍擊 陳水扁

上一則

319案20年／誰決定焚化？李昌鈺嘆犯嫌身亡留謎團

下一則

兩岸歷史牽繫 黃埔百年校慶規畫賴清德閱兵

延伸閱讀

曾被韓國瑜打到住院3天 陳水扁：只是小兒科

曾被韓國瑜打到住院3天 陳水扁：只是小兒科
涉貪稱病不出庭 扁為女兒辯護挨轟 悄解除委任

涉貪稱病不出庭 扁為女兒辯護挨轟 悄解除委任
假釋出獄 陳水扁兒子陳致中回家過年

假釋出獄 陳水扁兒子陳致中回家過年
陳水扁兒子坐牢272天獲假釋 獄中表現良好 幫受刑人洗衣

陳水扁兒子坐牢272天獲假釋 獄中表現良好 幫受刑人洗衣

熱門新聞

澎防部演訓示意圖。本報資料照片

美軍在台協助訓練？遭澎湖醉男痛毆 3美籍壯漢身分曝光

2024-03-12 15:04
中華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛。（記者黃仲明／攝影）

台航空業暑期搶客 華航、長榮、星宇北美線開戰

2024-03-13 02:28
2月6日，新竹一處國軍基地舉行訓練，總統蔡英文（中）到場視察。歐新社

美媒稱美啟動對台重大軍事合作 派陸軍特種部隊常駐

2024-03-13 11:08
桃園市有對謝姓兄弟為了與馬姓手足爭家產，在老爸死後偽造假遺囑，卻因捺印指紋模糊引起懷疑提告，桃園地檢署偵結，將謝姓兄弟依偽造文書、詐欺取財未遂起訴。記者陳恩惠／攝影

爭家產…台兄弟竟掀冰櫃扳開亡父手指 捺印偽造遺囑

2024-03-16 12:24
台灣一名女性參加慶生趴疑遭下藥。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ami Suhzu）

女參加慶生趴疑遭下藥 壽星遭脫光光、鋼珠槍教訓

2024-03-15 21:48
瑞莎(後)帶領瑞星小將為國爭光。（瑞星韻律體操協會提供）

出國比賽再奪3金2銀 瑞莎卻沉痛宣布一決定嘆：很辛苦

2024-03-06 18:18

超人氣

更多 >
3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」
首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」
首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬
遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?
美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事