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新聞眼／綠拉輿論紅線 自己人裡找敵人

記者 蔡晉宇
民進黨立委沈伯洋。(記者林伯東／攝影)
民進黨立委沈伯洋。(記者林伯東／攝影)

昨天在立法院上演一齣「綠色恐怖」，民進黨號稱反認知作戰立委沈伯洋，在立法院公開要求國防部長邱國正，對認知作戰的在地協力者做出界定；而邱國正回答此問題時，更語出驚人指出，任何訊息、言論對台方不利，對對方有利，初步就認為是在地協力者。兩人一搭一唱，在在顛覆一般人對民主的基本認知。

該事件分為兩個層次討論，首先，邱國正關於如何界定是在地協力者的回覆，和他近來說，自己擔心兩岸情勢到睡不著覺，一樣驚悚。若任何言論「對台方不利，對對方有利」就初步認定是在地協力者，那立院過半數席次的在野黨立委，豈不都成了在地協力者？

邱國正此番談話固然有語意表達不完整之處，也在後續詢答時進一步說明，要是「會影響到我們、比較違背常理反應的」就可判定，但身為國安團隊重要成員，相關發言屢屢出現不精準甚至失言，引發出箝制言論自由疑慮，著實讓人捏把冷汗。

再者，沈伯洋提出「有些案件國防部會特別出面說是認知作戰，對有些案件則沒發言，要如何讓事情一致」，則更凸顯出民進黨政府有意拉一條輿論紅線，在國內造成寒蟬效應的威權本質。

如何界定誰是在地協力者，這條紅線無論政府怎麼畫、畫在哪裡，都會出問題，也都會和言論自由出現程度不一地牴觸，連邱國正也坦言，要國防部訂定標準很困難。在無法提出有社會公信力的界定方式之前，貿然由行政部門單方面訂定何種言論屬在地協力者，只會造就無數「扣紅帽」的錯假冤案。

打著國安的名義，在自己人中找敵人，這情節並不陌生，1950年代美國麥卡錫主義，正是揮舞著反共旗幟造成社會恐慌，進而傷害民主。綠營難道不怕被人發現，最大的認知作戰發起人，就是民進黨自己嗎？

國防部 民進黨 麥卡錫

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