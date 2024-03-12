高虹安涉貪案 助理爆被下令「潑咖啡讓主機壞掉」滅證

新竹市長高虹安。（本報資料照片）

新竹市長高虹安被控貪汙案密集審理，依公開卷證，有助理稱案發前，高下達滅證指令，要求助理用「潑咖啡 之類的方式讓主機壞掉」，另透過前助理李忠庭指示前行政主任、「兔姐」黃惠玟刪掉手機中與李、高的個別對話。不過，李被偵訊時否認傳述相關指示。

台北地方法院明天將繼續依高虹安律師團聲請勘驗黃惠玟偵訊光碟，確認檢調問訊時有利於高的筆錄記載，同時傳喚高、黃惠玟、高的前助理陳奐宇、陳昱愷、「水母」王郁文出庭。

檢調2022年12月發動搜索，搜索前先向高虹安的前助理查證。黃惠玟向辦案人員稱，2022年3月某天高找她喝下午茶、聊天，聊到要在新竹市參選的事，第二天李忠庭就打電話找她吃飯，她覺得奇怪。

黃惠玟稱，李忠庭告訴她高虹安很容易懷疑東懷疑西，要求她將與高虹安的LINE 紀錄刪掉，她後來照做。

搜索當天，檢調約談陳奐宇到案。陳稱，有媒體開始討論助理繳回酬金、加班費後，高虹安曾找他到新竹市香山區一處民宅談話，高請他轉告黃惠玟將相關手機內紀錄刪除；陳說，他確實將高虹安的話轉給黃惠玟，不過，他從頭到尾都沒有想讓黃惠玟去刪紀錄。

黃惠玟離職後，原行政主任工作由另一前助理黃鈴惠接手，檢調搜索後，約談高虹安另一前助理謝寧查證。謝寧說，高虹安曾請黃鈴惠跟大家說，要大家刪掉與李忠庭對話，她不知道為何要刪，所以沒刪。

謝寧告訴檢調，新竹市前議員林耕仁開記者會爆料高虹安帳務的事後，有一天助理們在辦公室聊天，黃鈴惠說高虹安有請她把「兔姐」以前做的帳刪掉，不過「兔姐」有沒有刪黃鈴惠不知道；謝寧稱，黃鈴惠說高虹安希望要像遭到外力般、「像是潑咖啡之類的方式讓主機壞掉」，但黃鈴惠說後來沒有這麼做。

竹市府：尊重司法

新竹市行政處長吳皇昇昨代表高虹安回應「尊重司法」，相信法官會依據法律和客觀事實證據判斷，還無罪的人該有的公道，任何穿鑿附會，都無助於這個國家社會的公道價值。

高虹安被控虛報、浮報助理酬金、加班費，台北地檢署依貪汙、偽造文書罪起訴高虹安、陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文；法院審理計畫排定今年5月29日全案辯論終結，預計最快6月、最慢8月一審判決。