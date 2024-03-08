不滿組改 黃復興正副主委請辭 朱立倫：絕不會退縮

國民黨中常會6日通過組織改造案，黃復興黨部改為退伍軍人服務工作委員會，黨主席朱立倫強調，黃復興絕不會走入歷史。（記者黃義書／攝影）

國民黨 主席朱立倫推動黨務組織改造，中常會前天通過，將黃復興黨部併入組發會和各地方黨部，黃復興黨部書記長兼副主委張大鈞在群組宣布和主委季麟連請辭。朱立倫指出，改革過程一定會有阻力，但絕不會退縮，像提升青年或內造化、精進黃復興戰力等，每項都會碰到困難，但有堅定決心，為國民黨好，一定要做。

朱立倫昨赴救國團金門青年活動中心，參與國民黨新春團拜暨感恩茶會。他說，國民黨改革一天都不能夠停止，要內造化、青年化、輕量化，提升戰力。黨中央黃復興黨部過去確實是最有戰力的，希望黃復興所有幹部發揮最大戰力，努力整合，相信改革後會讓整個黨會更有戰力、更團結。

國民黨文傳會主委李彥秀昨表示，黨組織的改革，是為了應對未來的挑戰與契機，透過內造化、年輕化、輕量化，擴大國民黨的支持基礎。將保留黃復興的名稱，對黨員的服務持續進行，組織連結更提升。除了對黃復興資深同志 的照顧更全面，也會深耕「新世代」退伍軍人，讓國民黨老幹新支，枝繁葉茂。黃復興是組織轉型而非裁撤，更是擴大與結合。

李彥秀說，黃復興一直都是在組發會的編制裡面，跟22縣市黨部的位階一樣，所以各縣市的黃復興的主委也擔任縣市黨部的副主委，現在更將人力整合在一起，一起讓黃復興的功能精進、擴大，升級成最有戰鬥力的「退伍軍人部」，擴大服務。

李彥秀表示，季麟連、張大鈞以及黃復興的幹部與同志，都是國民黨的中流砥柱，也是國民黨努力進前不可或缺的重要戰力，改革的路上，大家永遠並肩同行，贏回台灣的尊嚴，贏回中華民國 的未來。

立委陳玉珍說，黃復興是國民黨最堅定的支持者，黨中央要重視，一定要向黨員說明清楚黨組織調整要如何融入黃復興黨部，如何更被重視，而非讓黨員覺得被排除。

台中市議員李中與楊大鋐昨早開記者會，宣示將發起成立「黃復興協會」，感謝黨中央「解放」黃復興，未來將全力輔選黨代表、中常委，歡迎年輕人參加。